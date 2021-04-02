Люди получили приглашение на вакцинацию, но без направления привиться могут далеко не все

Люди в социальных сетях выражают озабоченность по поводу необходимости направления, чтобы в приоритетном порядке пройти на пасхальных выходных вакцинацию от Covid-19.
Стуре пояснила, что для того, чтобы человек получил вакцину вне очереди, он должен доказать, что принадлежит к приоритетной группе. Это можно проверить двумя способами.
Во-первых, имя и фамилию человека можно найти в регистрах заболеваний. Во-вторых, имя человека можно найти в списках компенсируемых лекарств. Если данные о человеке имеются в этих регистрах, ему не нужно направление от семейного врача. Кроме того, направление не требуется, если человек прививается от Covid-19 у своего семейного врача, поскольку именно семейный врач решает, принадлежит ли человек к приоритетной группе людей, подлежащих вакцинации.
По словам Стуре, всем остальным нужно направление от семейного врача. Если человек получил СМС с приглашением привиться от Covid-19 на Пасху, но не имеет возможности получить в выходные направление от семейного врача, он получит информацию о новой дате вакцинации после праздников.
Šādus ierakstus te un no draugiem šodien lasu daudz.— Zelma Kolmane (@zelma_strupka) April 2, 2021
Es centos līdz šim necepties, lai gan visu laiku gribējās, bet nu tagad jau gribas visu laiku taisīt 🤦♀️🤦♀️ kā minimums. Ko cilvēkiem darīt? https://t.co/07SNuh5EIO
Atnāca uzaicinājums Lieldienās vakcinēties. Sazvanīju sarunāt laiku - atšuva...— NK (@NeilaKrave) April 2, 2021
Neesot nosūtījuma no ģimenes ārsta! Teicu - ja lieto kompensējamos medikamentus (@SPKCentrs info, bilde pielikumā), nosūtījumu nevajag. Nē, vajagot, @VakcinacijaLV rīkojums!
Kauna Jums nav! @pavluts pic.twitter.com/gIrFxrs6tD
Как сообщалось, в субботу в Латвии заработают несколько центров массовой вакцинации.