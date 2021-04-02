Люди получили приглашение на вакцинацию, но без направления привиться могут далеко не все

Люди в социальных сетях выражают озабоченность по поводу необходимости направления, чтобы в приоритетном порядке пройти на пасхальных выходных вакцинацию от Covid-19.

По словам представителя бюро вакцинации Иевы Стуре, приоритетно вакцинируемые не потеряют свое место в очереди, даже если еще нет направления. 3

Стуре пояснила, что для того, чтобы человек получил вакцину вне очереди, он должен доказать, что принадлежит к приоритетной группе. Это можно проверить двумя способами.

Во-первых, имя и фамилию человека можно найти в регистрах заболеваний. Во-вторых, имя человека можно найти в списках компенсируемых лекарств. Если данные о человеке имеются в этих регистрах, ему не нужно направление от семейного врача. Кроме того, направление не требуется, если человек прививается от Covid-19 у своего семейного врача, поскольку именно семейный врач решает, принадлежит ли человек к приоритетной группе людей, подлежащих вакцинации.

По словам Стуре, всем остальным нужно направление от семейного врача. Если человек получил СМС с приглашением привиться от Covid-19 на Пасху, но не имеет возможности получить в выходные направление от семейного врача, он получит информацию о новой дате вакцинации после праздников.

Šādus ierakstus te un no draugiem šodien lasu daudz.

Es centos līdz šim necepties, lai gan visu laiku gribējās, bet nu tagad jau gribas visu laiku taisīt 🤦‍♀️🤦‍♀️ kā minimums. Ko cilvēkiem darīt? https://t.co/07SNuh5EIO — Zelma Kolmane (@zelma_strupka) April 2, 2021

Atnāca uzaicinājums Lieldienās vakcinēties. Sazvanīju sarunāt laiku - atšuva...

Neesot nosūtījuma no ģimenes ārsta! Teicu - ja lieto kompensējamos medikamentus (@SPKCentrs info, bilde pielikumā), nosūtījumu nevajag. Nē, vajagot, @VakcinacijaLV rīkojums!

Kauna Jums nav! @pavluts pic.twitter.com/gIrFxrs6tD — NK (@NeilaKrave) April 2, 2021