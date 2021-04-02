Пт, 2.04.2021
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Эгил Левитс
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Люди получили приглашение на вакцинацию, но без направления привиться могут далеко не все

Пункт массовой вакцинации в Вентспилсе ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В пятницу многие люди получили СМС с предложением сделать прививку от Covid-19 уже в эти выходные, но для этого требуется направление от семейного врача, которое, как убедилось агентство LETA,  очень сложно получить в выходные дни.

Люди в социальных сетях выражают озабоченность по поводу необходимости направления, чтобы в приоритетном порядке пройти на пасхальных выходных вакцинацию от Covid-19.

По словам представителя бюро вакцинации Иевы Стуре, приоритетно вакцинируемые не потеряют свое место в очереди, даже если еще нет направления.

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Стуре пояснила, что для того, чтобы человек получил вакцину вне очереди, он должен доказать, что принадлежит к приоритетной группе. Это можно проверить двумя способами.

Во-первых, имя и фамилию человека можно найти в регистрах заболеваний. Во-вторых, имя человека можно найти в списках компенсируемых лекарств. Если данные о человеке имеются в этих регистрах, ему не нужно направление от семейного врача. Кроме того, направление не требуется, если человек прививается от Covid-19 у своего семейного врача, поскольку именно семейный врач решает, принадлежит ли человек к приоритетной группе людей, подлежащих вакцинации.

По словам Стуре, всем остальным нужно направление от семейного врача. Если человек получил СМС с приглашением привиться от Covid-19 на Пасху, но не имеет возможности получить в выходные направление от семейного врача, он получит информацию о новой дате вакцинации после праздников. 

Как сообщалось, в субботу в Латвии заработают несколько центров массовой вакцинации.

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