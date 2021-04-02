Пт, 2.04.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог SPKC

Опубликовано видео с находящимся в колонии Алексеем Навальным

ФОТО: скриншот видео

Издание Life опубликовало записи с камер видеонаблюдения в колонии № 2 в Покрове Владимирской области. Как утверждается, на видео запечатлен российский оппозиционер Алексей Навальный. "Медуза" пишет, что на видео отмечено время записи - 26 марта около 15 часов. Видео записано без звука.

На видео человек, который по информации Life является Навальным, разговаривает с сотрудником колонии и ходит по помещению с чашкой в руках. Издание отмечает, что Навальный "прогуливается степенной, уверенной походкой".

Сторонники оппозиционера не собираются жаловаться на ФСИН в связи с утечкой видео, заявил "Открытым медиа" глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, подобные жалобы бесполезны, хоть и появление таких записей "разумеется, незаконно".

Напомним, 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Ранее его адвокаты сообщили, что у политика отнимается нога и болит спина, а администрация колонии отказывает ему в медпомощи.

В свою очередь в ФСИН заверяли, что Навальный "получает всю необходимую помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".

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