Опубликовано видео с находящимся в колонии Алексеем Навальным

На видео человек, который по информации Life является Навальным, разговаривает с сотрудником колонии и ходит по помещению с чашкой в руках. Издание отмечает, что Навальный "прогуливается степенной, уверенной походкой".

Сторонники оппозиционера не собираются жаловаться на ФСИН в связи с утечкой видео, заявил "Открытым медиа" глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, подобные жалобы бесполезны, хоть и появление таких записей "разумеется, незаконно".

Напомним, 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Ранее его адвокаты сообщили, что у политика отнимается нога и болит спина, а администрация колонии отказывает ему в медпомощи.