Алексей Навальный объявил голодовку в колонии
Российский политик Алексей Навальный, который находится в колонии в городе Покров, объявил голодовку. Об этом сообщается в посте, опубликованном в Instagram политика.
Российский политик Алексей Навальный, который находится в колонии в городе Покров, объявил голодовку. Об этом сообщается в посте, опубликованном в Instagram политика.
Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи.
"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - написал он.
В управлении ФСИН Владимирской области "Открытым медиа" сообщили, что им ничего не известно о голодовке Навального, пишет "Медуза".
Как уже сообщал RUS TVNET, ранее в социальных сетях Алексея Навального был опубликован пост от его имени, где политик рассказал, что ему тяжело и больно вставать с кровати из-за болей в ноге и спине, а администрация колонии не реагирует на его жалобы.
Как напоминает Deutsche Welle, 25 марта соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале объявил, что состояние политика является "крайне неблагополучным". В свою очередь, по данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.
"Медуза" со ссылкой на The Insider сообщает, что более двух десятков российских врачей в открытом письме потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь Навальному, находящемуся в заключении в колонии в Покрове.
Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к реальному сроку - 2,5 года колонии - по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании Yves Rocher.