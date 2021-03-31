Алексей Навальный объявил голодовку в колонии

Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи.

По словам политика, у заключенных "нет других методов борьбы". 29

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - написал он.

В управлении ФСИН Владимирской области "Открытым медиа" сообщили, что им ничего не известно о голодовке Навального, пишет "Медуза".

Как уже сообщал RUS TVNET, ранее в социальных сетях Алексея Навального был опубликован пост от его имени, где политик рассказал, что ему тяжело и больно вставать с кровати из-за болей в ноге и спине, а администрация колонии не реагирует на его жалобы.

Как напоминает Deutsche Welle, 25 марта соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале объявил, что состояние политика является "крайне неблагополучным". В свою очередь, по данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

"Медуза" со ссылкой на The Insider сообщает, что более двух десятков российских врачей в открытом письме потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь Навальному, находящемуся в заключении в колонии в Покрове.