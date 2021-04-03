Сб, 3.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Тамара Глоба назвала главных счастливчиков апреля 2021 года

Известный российский астролог Тамара Глоба ранее уже назвала три знака Зодиака, представителей которых в апреле 2021 года ждет удача. Но кое-кому, по прогнозу эксперта, второй месяц весны принесет еще больше возможностей - эти люди сумеют преодолеть все трудности и добиться желаемого. Кто же главные счастливчики апреля?

Телец

В апреле Тельцам представится возможность круто поменять свою жизнь. Они смогут попробовать себя в новой сфере деятельности, заняться саморазвитием и избавиться от всех негативных мыслей. Астролог отмечает, что вторая половина месяца станет более удачной для Тельцов, чем его начало. Представители этого знака Зодиака в апреле также смогут встретить интересного человека, с которым, возможно, в будущем создадут счастливую семью.

Лев

Львы в этом месяце получатт ответы на все вопросы, которые ранее так сильно их волновали. Апрель станет отличным месяцем для того, чтобы воплотить все свои мечты в реальность.

Для этого даже не придется что-то делать - Вселенная сама предоставит этим людям свои щедрые дары.

Наиболее благоприятный день - 7 апреля, когда у представителей данного знака Зодиака откроется второе дыхание. Они будут проявлять большую активность и смогут изменить свое будущее в лучшую сторону.

Скорпион

Апрель также станет удачным месяцем и для Скорпионов. Им стоит подготовиться к судьбоносной встрече, которая серьезно повлияет либо на продвижение по карьерной лестнице, либо на личную жизнь, актуально для одиноких людей. По словам Тамары Глобы, представители этого знака Зодиака смогут в середине весны найти перспективную работу, а также закрепить свое финансовое благополучие. Астролог советует не бояться действовать и смело идти вперед к своей цели.

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