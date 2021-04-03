Тамара Глоба назвала главных счастливчиков апреля 2021 года

Телец

В апреле Тельцам представится возможность круто поменять свою жизнь. Они смогут попробовать себя в новой сфере деятельности, заняться саморазвитием и избавиться от всех негативных мыслей. Астролог отмечает, что вторая половина месяца станет более удачной для Тельцов, чем его начало. Представители этого знака Зодиака в апреле также смогут встретить интересного человека, с которым, возможно, в будущем создадут счастливую семью.

Лев

Львы в этом месяце получатт ответы на все вопросы, которые ранее так сильно их волновали. Апрель станет отличным месяцем для того, чтобы воплотить все свои мечты в реальность.

Для этого даже не придется что-то делать - Вселенная сама предоставит этим людям свои щедрые дары. 5

Наиболее благоприятный день - 7 апреля, когда у представителей данного знака Зодиака откроется второе дыхание. Они будут проявлять большую активность и смогут изменить свое будущее в лучшую сторону.

Скорпион