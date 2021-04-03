Минздрав в Тихую субботу призывает помянуть жертв Covid-19
В Тихую субботу Министерство здравоохранения призывает почтить память тех 1913 жителей Латвии, которые проиграли битву с Covid-19 в течение года.
В Тихую субботу Министерство здравоохранения призывает почтить память тех 1913 жителей Латвии, которые проиграли битву с Covid-19 в течение года.
"За год глобальная пандемия унесла жизни 1913 жителей Латвии. Бабушки и дедушки, родители, друзья, коллеги, родственники. Давайте в Тихую субботу их помянем!" - говорится в посте Министерства здравоохранения в Twitter.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также призывает помянуть тех, чьи жизни унес Covid-19.
Данные об умерших с диагнозом Covid-19 приведены на 1 апреля.