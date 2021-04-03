Сб, 3.04.2021
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Дмитрий Песков
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Минздрав в Тихую субботу призывает помянуть жертв Covid-19

ФОТО: pixabay.com

В Тихую субботу Министерство здравоохранения призывает почтить память тех 1913 жителей Латвии, которые проиграли битву с Covid-19 в течение года.

"За год глобальная пандемия унесла жизни 1913 жителей Латвии. Бабушки и дедушки, родители, друзья, коллеги, родственники. Давайте в Тихую субботу их помянем!" - говорится в посте Министерства здравоохранения в Twitter.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также призывает помянуть тех, чьи жизни унес Covid-19.

"Прошел год с тех пор, как первый житель Латвии ушел из жизни с Covid-19. 1913 человек за год. Давайте вспомним всех", - пишет он Twitter.

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Данные об умерших с диагнозом Covid-19 приведены на 1 апреля.

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