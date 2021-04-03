Ученый: негативный результат экспресс-теста на Covid не означает, что человек здоров

"В случае экспресс-тестов следует помнить - и об этом говорится во всех инструкциях - что отрицательный результат нельзя рассматривать как то, что человек здоров - к вечеру человек может стать суперзаразным", - приводит слова Вента Rus.ERR.

По его словам, польза от экспресс-тестов будет в том случае, если их делать часто.

Продаваемые в Эстонии экспресс-тесты предусмотрены для профессионального использования, но, по словам Вента, представления меняются, и во многих странах эти тесты были адаптированы для домашнего использования.