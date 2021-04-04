С начала работы 13-го Сейма треть депутатов были привлечены к административной ответственности

13-й Сейм начал свою деятельность 6 ноября 2018 года. В период до 6 января этого года были оштрафованы в общей сложности 32 депутата, из которых чаще всего к административной ответственности привлекались депутаты Янис Урбанович (S), Алдис Гобземс и Янис Дуклавс (ZZS).

Урбанович получил четыре административных штрафа за нарушение правил дорожного движения, а Гобземс и Дуклавс - по три штрафа. Согласно архиву LETA,

Урбанович, многолетний депутат Сейма, регулярно получает штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. 2

Из уже оштрафованных депутатов 20 были членами коалиции и 12 - представителями оппозиции.

Количество административных штрафов ни у одного из депутатов коалиции не превышает двух. Например, бывший депутат Линда Лиепиня получила два штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки Анита Муйжниеце (JKP) также получила два административных наказания. Одно из них было связано с нарушением правил дорожного движения, а другое - за умышленное повреждение документа, удостоверяющего личность, небрежное хранение или использование документа, удостоверяющего личность, если взамен был выдан новый.

Депутат Игорь Пименов (S) был дважды оштрафован за несоблюдение установленного требования о въезде транспортных средств в зону особого режима в городе Юрмала - у него не было пропуска. Несколько других депутатов также получили штрафы за это нарушение, например Регина Лочмеле (S), министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV), Алдис Гобземс и другие.

Лочмеле также была оштрафована за превышение скорости в населенных пунктах или жилых зонах. В свою очередь, депутат Владимир Никонов (S) был оштрафован за нарушение ограничений и запретов, установленных в отношении должностных лиц, а также за выполнение функций должностного лица в ситуации конфликта интересов и за нарушение режима на государственной границе, в пограничной зоне, местах пересечения границы.

У остальных оштрафованных депутатов Сейма с 6 ноября 2018 года по 6 января этого года по одному административному штрафу.