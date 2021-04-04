С двух финнов на родине взыскали штраф за хулиганство в Рижском порту - это первый случай в истории

Закон об административной ответственности, вступивший в силу 1 июля 2020 года, установил процедуру принудительного исполнения решения государства-члена Европейского Союза (ЕС) по делу об административном правонарушении, а также по которому Латвия может потребовать от государства-члена ЕС исполнения решений, принятых в Латвии. Одно из главных условий взыскания - штраф должен быть не менее 70 евро.

Указанное взыскание было установлено для события, случившегося 11 июля 2020 г.

Тогда полиция получила вызов в Рижский пассажирский порт, где двое пассажиров парома занимались хулиганством. По прибытию на место происшествия, работники порта отвели полицейских в корабельную камеру временного содержания, где находились двое граждан Финляндии в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе переговоров выяснилось, что

пьяные туристы мешали другим отдыхающим и пытались спровоцировать драку. 12

Первоначально охрана корабля сделала выговор туристам за их поведение, отвела их в каюту и порекомендовала выспаться. Вскоре после этого пьяные туристы вернулись в общественные места на корабле, где попытались спровоцировать драку. Одному из них это удалось.

В связи с происшествием в отношении обоих хулиганов возбуждено дело об административном правонарушении, на обоих наложен штраф в размере 100 евро.

В таких случаях сотрудники Рижской городской полиции всегда требуют уплаты штрафов на месте. Большинство туристических штрафов за административные правонарушения оплачиваются на месте или позже, когда человек возвращается домой.

Некоторые туристы просили продлить срок выплаты штрафов и разделить их на части. Однако до сих пор у муниципальной полиции не было инструментов для применения административных наказаний.

В данном конкретном случае штраф не был уплачен на месте или в более поздний срок, а в полицию не поступило ходатайство о продлении срока и о разделении штрафа.

В конце сентября RPP разослала двум правонарушителям напоминания о необходимости уплаты штрафов, но и они не были приняты во внимание. Соответственно, RPP связалась с финским компетентным органом, чтобы инициировать международное взыскание.

RPP напоминает, что международное взыскание штрафов в ЕС является двусторонним.