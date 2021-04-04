Приглашения на вакцинацию получили более 11 тыс. родителей хронически больных детей

С субботы начата вакцинация еще двух приоритетных групп - родителей хронически больных детей и детей с иммуносупрессией и лиц, которые ухаживают дома за тяжелобольными.

Как сообщила представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда, в настоящее время получены заявки на прививки примерно от 2000 родителей таких детей. По данным Детской больницы, в целом в Латвии более 17 000 детей с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией.

На вакцинацию родители должны приходить с заключением врача или выпиской из больницы, подтверждающими диагноз ребенка. Как отметила Стразда, о таком порядке родители были информированы заранее. Также необходимо взять с собой свидетельство о рождении ребенка или паспорт.