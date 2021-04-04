Вс, 4.04.2021
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Райнис Вента, доктор биомедицинских технологий

Приглашения на вакцинацию получили более 11 тыс. родителей хронически больных детей

Вакцинация от коронавируса. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В субботу, 3 апреля, приглашения на вакцинацию от Covid-19 разосланы более чем 11 тыс. родителей хронически больных детей, сообщили агентству LЕТА в Министерстве здравоохранения.

С субботы начата вакцинация еще двух приоритетных групп - родителей хронически больных детей и детей с иммуносупрессией и лиц, которые ухаживают дома за тяжелобольными.

Как сообщила представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда, в настоящее время получены заявки на прививки примерно от 2000 родителей таких детей. По данным Детской больницы, в целом в Латвии более 17 000 детей с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией.

На вакцинацию родители должны приходить с заключением врача или выпиской из больницы, подтверждающими диагноз ребенка. Как отметила Стразда, о таком порядке родители были информированы заранее. Также необходимо взять с собой свидетельство о рождении ребенка или паспорт.

С субботы также могут вакцинироваться лица, ухаживающие дома за тяжелобольным человеком. В этой группе на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 на прививки записалось 1900 человек.

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