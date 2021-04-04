Мокрый снег, обледеневшие дороги: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В течение дня с запада территорию страны пересечет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, местами интенсивного. К вечеру дороги местами могут обледенеть.

Южный, юго-западный ветер усилится до 14-19 метров в секунду, ночью и в первой половине дня в Курземе на морском побережье возможны порывы до 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1..+4 градуса, днем +3..+8 градусов.