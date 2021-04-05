Она стала первой женщиной-капитаном в Египте. А потом поползли слухи, что она заблокировала Суэцкий канал

И практически сразу в интернете появились слухи о том, что виновата в произошедшем Марва. Когда она заглянула в телефон, то очень удивилась.

"Я была шокирована", - говорит 29-летняя Марва, первая женщина из Египта, работавшая капитаном на судне.

В тот момент, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал, Элселехдар находилась за сотни километров оттуда, в Александрии, будучи первым помощником капитана на судне "Аида IV".

"Аидой IV" владеет египетское ведомство по морской безопасности, она доставляет продовольствие на маяк в Красном море. На этом судне также обучают кадетов из Арабской академии наук, технологий и морского транспорта (ААНТМТ), которой руководит Лига арабских государств.

Слухи о том, что за инцидентом в Суэцком канале стоит Марва, стали распространяться из-за поддельного скриншота новостной статьи, якобы опубликованной англоязычным ресурсом Arab News. Фейковый заголовок гласил, что Элселехдар имела непосредственное отношение к произошедшему с "Эвер Гивен".

Пользователи "Твиттера" и "Фейсбука" делились этим изображением десятки раз. В "Твиттере" даже появилось несколько фейковых аккаунтов от имени Элселехдар, где также утверждалось, что она связана с "Эвер Гивен".

В основе сфабрикованного изображения была настоящая история Arab News, опубликованная 22 марта. В ней Элселехдар рассказывает изданию, как ей удалось построить карьеру в "мужской" судоходной индустрии и стать первой женщиной-капитаном в Египте.

Марва Элселехдар рассказала в интервью Би-би-си, что понятия не имеет, откуда появился этот скриншот и кто стоит за ложными слухами.

"Я подумала, что, может быть, на меня нападают, потому что я успешная женщина в этой индустрии или потому что я египтянка, но я точно не знаю", - говорит она.

Женщины сейчас составляют всего 2% от всех сотрудников судоходных компаний в мире, согласно данным Международной морской организации. Марве и раньше было непросто делать карьеру.

По словам Марвы Элселехдар, некоторые комментарии на ложные слухи об "Эвер Гивен" ее, наоборот, воодушевили ФОТО: Marwa Elselehdar

По словам Элселехдар, она всегда любила море, а на то чтобы пойти работать в торговый флот, ее вдохновил брат, поступивший в ААНТМТ.

Хотя Академия на тот момент принимала только мужчин, Марва все равно подала туда документы. Ее приняли только после апелляций, дошедших до тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака. На курсе она была единственной девушкой из 1200 студентов.

По словам Элселехдар, во время учебы ей приходилось сталкиваться с сексизмом на каждом шагу.