Латвия закупает бронетранспортеры за 200 млн евро. К тендеру снова есть вопросы

Предыстория. Закупка, которую отменили

В середине 2017 года Минобороны начало крупную закупку боевых машин. Для нужд латвийской армии планировалось закупить несколько сотен бронетранспортеров 4х4.

В финал конкурса вышли четыре претендента:

американская HMMWV,

финская SISU GTP 4х4,

южноафриканская Marauder LAV и

турецкая Otocar Cobra.

Победителем была объявлена ​​финская компания, что вызвало недоумение у остальных претендентов.

SISU привезла в Латвию свой единственный прототип такого автомобиля.

Предложение не соответствовало техническим параметрам - машина была вдвое тяжелее, чем требовалось, и SISU в тестовом заезде оказалась последней. 49

В жалобах участников также отмечается, что "автомобиль, привезенный в Алуксне, из-за своих габаритов не участвовал в испытании, в ходе которого проверялась его управляемость на лесной дороге. Кроме того, из-за массы было невозможно завершить испытание, в ходе которого проверялась управляемость транспортного средства на песчаном дорожном покрытии". У модели SISU не было возможности снять броню, а передние двери, когда автомобиль наклонялся под углом 45 градусов, из-за веса было невозможно закрыть.

Также в финансовом плане предложение Финляндии было вторым по стоимости, но победе SISU помогло максимальное количество баллов, полученных за гарантию, запасные части и другие показатели, которые нельзя объективно оценить, если машина не производится серийно.

Два претендента подали жалобу в Бюро по контролю за закупками (IUB), и тендер в начале 2019 года был прерван.

Тендер новый, результат - практически тот же

После того как IUB запретило контракт с SISU, Минобороны изменило тактику. Однако и в новом проекте 6х6 выбор снова в пользу Финляндии.

В мае 2019 года министр обороны Артис Пабрикс направил письмо в 16 стран с приглашением принять участие в межправительственном проекте.

Латвия готова закупить 300 новых бронетранспортеров на 8-9 человек не дороже 700 тысяч и 150 таких же для перевозки пяти солдат максимальной стоимостью 500 тысяч евро. 49

Это законный, но более сложный способ закупки. Странам необходимо сотрудничать в совместных исследованиях и разработке продукта. Выгода должна быть и для латвийской экономики - благодаря вовлечению в проект местных компаний.

На приглашение Артиса Пабрикса откликнулись 12 стран, но Министерство обороны в качестве производителя выбрало финскую компанию Patria, у которой есть исторические связи с SISU.

Перед принятием решения о сотрудничестве с Patria латвийская делегация 11-12 сентября посетила Финляндию. Возглавлял делегацию Марис Кюда, который председательствовал в тендерной комиссии на предыдущей приостановленной закупке.

В распоряжении Nekā personīga есть сведения о том, что Кюда как представитель министерства посещал финского производителя и ранее. Ни к одному другому участнику тендера такого визита не было.