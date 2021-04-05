Латвия закупает бронетранспортеры за 200 млн евро. К тендеру снова есть вопросы

Предыстория. Закупка, которую отменили
В середине 2017 года Минобороны начало крупную закупку боевых машин. Для нужд латвийской армии планировалось закупить несколько сотен бронетранспортеров 4х4.
В финал конкурса вышли четыре претендента:
- американская HMMWV,
- финская SISU GTP 4х4,
- южноафриканская Marauder LAV и
- турецкая Otocar Cobra.
Победителем была объявлена финская компания, что вызвало недоумение у остальных претендентов.
SISU привезла в Латвию свой единственный прототип такого автомобиля.
Предложение не соответствовало техническим параметрам - машина была вдвое тяжелее, чем требовалось, и SISU в тестовом заезде оказалась последней.
В жалобах участников также отмечается, что "автомобиль, привезенный в Алуксне, из-за своих габаритов не участвовал в испытании, в ходе которого проверялась его управляемость на лесной дороге. Кроме того, из-за массы было невозможно завершить испытание, в ходе которого проверялась управляемость транспортного средства на песчаном дорожном покрытии". У модели SISU не было возможности снять броню, а передние двери, когда автомобиль наклонялся под углом 45 градусов, из-за веса было невозможно закрыть.
Также в финансовом плане предложение Финляндии было вторым по стоимости, но победе SISU помогло максимальное количество баллов, полученных за гарантию, запасные части и другие показатели, которые нельзя объективно оценить, если машина не производится серийно.
Два претендента подали жалобу в Бюро по контролю за закупками (IUB), и тендер в начале 2019 года был прерван.
Тендер новый, результат - практически тот же
После того как IUB запретило контракт с SISU, Минобороны изменило тактику. Однако и в новом проекте 6х6 выбор снова в пользу Финляндии.
В мае 2019 года министр обороны Артис Пабрикс направил письмо в 16 стран с приглашением принять участие в межправительственном проекте.
Латвия готова закупить 300 новых бронетранспортеров на 8-9 человек не дороже 700 тысяч и 150 таких же для перевозки пяти солдат максимальной стоимостью 500 тысяч евро.
Это законный, но более сложный способ закупки. Странам необходимо сотрудничать в совместных исследованиях и разработке продукта. Выгода должна быть и для латвийской экономики - благодаря вовлечению в проект местных компаний.
На приглашение Артиса Пабрикса откликнулись 12 стран, но Министерство обороны в качестве производителя выбрало финскую компанию Patria, у которой есть исторические связи с SISU.
Перед принятием решения о сотрудничестве с Patria латвийская делегация 11-12 сентября посетила Финляндию. Возглавлял делегацию Марис Кюда, который председательствовал в тендерной комиссии на предыдущей приостановленной закупке.
В распоряжении Nekā personīga есть сведения о том, что Кюда как представитель министерства посещал финского производителя и ранее. Ни к одному другому участнику тендера такого визита не было.
"Я бы сказал, что это совпадение, что в предыдущей закупке победила SISU. Хотя и с прежними связями, но это две разные компании", - отметил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.