Пн, 5.04.2021
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Латвия закупает бронетранспортеры за 200 млн евро. К тендеру снова есть вопросы

ФОТО: Publicitātes foto

​Близится к завершению одна из самых дорогих и крупных закупок в истории Минобороны - для обороны Латвии планируется закупить боевые бронетранспортеры, потратив на это 200 миллионов евро. Во второй раз в качестве партнера выбрана финская компания, предложение которой ранее было отклонено как несоответствующее требованиям и слишком дорогое, сообщила в воскресенье программа Nekā personīga.

Предыстория. Закупка, которую отменили

В середине 2017 года Минобороны начало крупную закупку боевых машин. Для нужд латвийской армии планировалось закупить несколько сотен бронетранспортеров 4х4.

В финал конкурса вышли четыре претендента:

  • американская HMMWV,
  • финская SISU GTP 4х4,
  • южноафриканская Marauder LAV и
  • турецкая Otocar Cobra.

Победителем была объявлена ​​финская компания, что вызвало недоумение у остальных претендентов.

SISU привезла в Латвию свой единственный прототип такого автомобиля.

Предложение не соответствовало техническим параметрам - машина была вдвое тяжелее, чем требовалось, и SISU в тестовом заезде оказалась последней.

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В жалобах участников также отмечается, что "автомобиль, привезенный в Алуксне, из-за своих габаритов не участвовал в испытании, в ходе которого проверялась его управляемость на лесной дороге. Кроме того, из-за массы было невозможно завершить испытание, в ходе которого проверялась управляемость транспортного средства на песчаном дорожном покрытии". У модели SISU не было возможности снять броню, а передние двери, когда автомобиль наклонялся под углом 45 градусов, из-за веса было невозможно закрыть.

Также в финансовом плане предложение Финляндии было вторым по стоимости, но победе SISU помогло максимальное количество баллов, полученных за гарантию, запасные части и другие показатели, которые нельзя объективно оценить, если машина не производится серийно.

Два претендента подали жалобу в Бюро по контролю за закупками (IUB), и тендер в начале 2019 года был прерван.

Тендер новый, результат - практически тот же

После того как IUB запретило контракт с SISU, Минобороны изменило тактику. Однако и в новом проекте 6х6 выбор снова в пользу Финляндии.

В мае 2019 года министр обороны Артис Пабрикс направил письмо в 16 стран с приглашением принять участие в межправительственном проекте.

Латвия готова закупить 300 новых бронетранспортеров на 8-9 человек не дороже 700 тысяч и 150 таких же для перевозки пяти солдат максимальной стоимостью 500 тысяч евро.

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Это законный, но более сложный способ закупки. Странам необходимо сотрудничать в совместных исследованиях и разработке продукта. Выгода должна быть и для латвийской экономики - благодаря вовлечению в проект местных компаний.

На приглашение Артиса Пабрикса откликнулись 12 стран, но Министерство обороны в качестве производителя выбрало финскую компанию Patria, у которой есть исторические связи с SISU.

Перед принятием решения о сотрудничестве с Patria латвийская делегация 11-12 сентября посетила Финляндию. Возглавлял делегацию Марис Кюда, который председательствовал в тендерной комиссии на предыдущей приостановленной закупке.

В распоряжении Nekā personīga есть сведения о том, что Кюда как представитель министерства посещал финского производителя и ранее. Ни к одному другому участнику тендера такого визита не было.

"Я бы сказал, что это совпадение, что в предыдущей закупке победила SISU. Хотя и с прежними связями, но это две разные компании", - отметил государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Финский производитель учредил местное предприятие Patria Latvija, которое возглавляет отставной подполковник армии Угис Романов. Он отслужил 20 лет. В Минобороны поступила информация, что у Романова был доступ к секретной информации, доступной только НВС. Ему также была предоставлена ​​возможность участвовать во всех мероприятиях, связанных с процессом приобретения. Минобороны провело проверку, но ничего противозаконного не обнаружило.

Выход Эстонии из закупки, за что заплатит и Латвия

Международное соглашение об исследованиях и разработках в области производства новых бронетранспортеров на базе Patria изначально подписали три страны, но в начале года Эстония вышла из проекта. СМИ соседнего государства сообщают, что эстонские вооруженные силы не смогли согласовать цену исследований и разработок, окончательную стоимость автомобиля и участие эстонских военных компаний в производстве. И по крайней мере на нынешнем этапе сотрудничества эстонцы к латышам и финнам не присоединяются.

Минобороны не может сказать, сколько мы заплатим за машины в итоге. Известно только, что Латвия откажется от 150 бронетранспортеров, потому что мы все же не можем себе этого позволить.

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Финны сохранят права интеллектуальной собственности на свою продукцию, а первые тестовые заезды в Алуксне на боевой технике для латвийской армии запланированы на сентябрь. Однако в ведомстве не могут назвать преимуществ этого проекта для экономики Латвии.

Глава Patria Latvija в настоящее время говорит о сотрудничестве с примерно 12 латвийскими компаниями. На самом деле сейчас над проектом работают две. О точном участии EMJ Metāls станет известно только после предстоящего в этом месяце первого теста. 

Patria Latvija создала совместное предприятие с Unitruck для возможного ремонта и обслуживания бронетранспортеров в Цесисе. Nekā personīga известно, что первые испытания бронетранспортера для латвийской армии от Patria не увенчались успехом. В результате взрыва мины погиб водитель-манекен. Последующие испытания прошли успешно.

Итог

В ведомстве утверждают, что если тестовые заезды докажут, что техника не подходит для латвийской армии, договор с Patria заключен не будет. Однако Бюро по контролю за закупками сможет убедиться в законности сделки и ее соответствии заказу только после подписания договора и поставки первых машин.

На данный момент на исследования в рамках этого проекта было потрачено 8 миллионов. Поскольку расходы должны были быть разделены на три части, после выхода Эстонии Латвия должна будет выплатить половину этой суммы.

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