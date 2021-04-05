Обнаженные девушки на балконе высотки: в Дубае за "непристойное видео" задержаны 40 человек

Видео появилось в социальных сетях в минувшую субботу, 3 апреля. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина. Предположительно, съемки были "рекламным трюком", пишет "Медуза" со ссылкой на The National.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/TfAcQK6k8q — The Mirror (@DailyMirror) April 4, 2021

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - сообщили в генконсульстве РФ.

Материалы уголовного дела передали в прокуратуру. Полиция предостерегла "от неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику общества эмиратов", пишет "Медуза".