Обнаженные девушки на балконе высотки: в Дубае за "непристойное видео" задержаны 40 человек

Видео появилось в социальных сетях в минувшую субботу, 3 апреля. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина. Предположительно, съемки были "рекламным трюком", пишет "Медуза" со ссылкой на The National.
"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - сообщили в генконсульстве РФ.
Материалы уголовного дела передали в прокуратуру. Полиция предостерегла "от неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику общества эмиратов", пишет "Медуза".
Как уточнил собеседник РИА "Новости", задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов), организатору съемки - до полутора лет и 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов). В то же время в российском генконсульстве допускают, что эмиратские власти могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.