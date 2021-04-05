Пн, 5.04.2021
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Обнаженные девушки на балконе высотки: в Дубае за "непристойное видео" задержаны 40 человек

ФОТО: Tavarius/Shutterstock

Вечером 3 апреля полиция Дубая объявила о задержании группы людей, снимавшихся в "непристойном видео". Среди задержанных - восемь россиянок, пишет РИА "Новости" со ссылкой на генеральное консульство России в Дубае. 

Видео появилось в социальных сетях в минувшую субботу, 3 апреля. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина. Предположительно, съемки были "рекламным трюком", пишет "Медуза" со ссылкой на The National. 

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная - за участие в развратных действиях", - сообщили в генконсульстве РФ.

Материалы уголовного дела передали в прокуратуру. Полиция предостерегла "от неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику общества эмиратов", пишет "Медуза".

Как уточнил собеседник РИА "Новости", задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов), организатору съемки - до полутора лет и 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов). В то же время в российском генконсульстве допускают, что эмиратские власти могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

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