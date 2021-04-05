Вт, 6.04.2021
Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Удаление из суда за отказ выключить камеру: как прошло первое заседание по делу юриста ФБК Любови Соболь

Любовь Соболь. ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В колонии в Покрове, где сидит Алексей Навальный, – вспышка туберкулеза. У политика поднялась температура и начался сильный кашель.
  • Юриста ФБК Любовь Соболь судят за проникновение в квартиру одного из возможных отравителей Навального.
  • Войска на границе: новые свидетельства усиления российских сил на границе с Украиной.
  • Транспортный локдаун в Киеве: в метро и маршрутки только по пропускам, на дорогах пробки.

Юриста ФБК Любовь Соболь судят за проникновение в квартиру одного из возможных отравителей Навального

Соратницу Навального обвиняют в незаконном проникновении в квартиру, где жила родственница сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева: он был в Томске в то самое время, когда Навальный был отравлен. Соболь грозит до двух лет колонии, если будет доказано, что она угрожала жильцам или применяла насилие.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 05.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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