Удаление из суда за отказ выключить камеру: как прошло первое заседание по делу юриста ФБК Любови Соболь

Соратницу Навального обвиняют в незаконном проникновении в квартиру, где жила родственница сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева: он был в Томске в то самое время, когда Навальный был отравлен. Соболь грозит до двух лет колонии, если будет доказано, что она угрожала жильцам или применяла насилие.