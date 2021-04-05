Удаление из суда за отказ выключить камеру: как прошло первое заседание по делу юриста ФБК Любови Соболь
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Юриста ФБК Любовь Соболь судят за проникновение в квартиру одного из возможных отравителей Навального
Соратницу Навального обвиняют в незаконном проникновении в квартиру, где жила родственница сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева: он был в Томске в то самое время, когда Навальный был отравлен. Соболь грозит до двух лет колонии, если будет доказано, что она угрожала жильцам или применяла насилие.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 05.04.2021
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