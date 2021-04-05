СМИ: ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть в колонии

Согласно изданию, перевод связан с тем, что у Навального "выявлены признаки респираторного заболевания".

"Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание", - приводит текст сообщения ФСИН "Известия".

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала "Дождю", что узнала о переводе политика в медсанчасть из СМИ. По ее словам, в медсанчасти нет врачей, а есть только один фельдшер.

"Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН", - сказала она. 2

Михайлова отметила, что политик истощен из-за голодовки и что с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.

5 апреля днем в Instagram российского политика Алексея Навального от его лица опубликован новый пост, в котором сказано, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом.

Напомним, 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Ранее его адвокаты сообщили, что у политика отнимается нога и болит спина, а администрация колонии отказывает ему в медпомощи.

В свою очередь в ФСИН заверяли, что Навальный "получает всю необходимую помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".