СМИ: ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть в колонии
Российского политика Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть в колонии № 2 в Покрове, пишет "Медуза" со ссылкой на "Известия".
Российского политика Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть в колонии № 2 в Покрове, пишет "Медуза" со ссылкой на "Известия".
Согласно изданию, перевод связан с тем, что у Навального "выявлены признаки респираторного заболевания".
"Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание", - приводит текст сообщения ФСИН "Известия".
Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала "Дождю", что узнала о переводе политика в медсанчасть из СМИ. По ее словам, в медсанчасти нет врачей, а есть только один фельдшер.
"Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН", - сказала она.
Михайлова отметила, что политик истощен из-за голодовки и что с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.
5 апреля днем в Instagram российского политика Алексея Навального от его лица опубликован новый пост, в котором сказано, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом.
Напомним, 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Ранее его адвокаты сообщили, что у политика отнимается нога и болит спина, а администрация колонии отказывает ему в медпомощи.
В свою очередь в ФСИН заверяли, что Навальный "получает всю необходимую помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".
Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к реальному сроку - 2,5 года колонии - по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании Yves Rocher.