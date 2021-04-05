"Сильный кашель, температура 38,1": Навальный рассказал о своем здоровье и о заболевших туберкулезом в колонии

"Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику", - пишет Навальнынй.

Навальный написал, что у него самого температура 38,1 и сильный кашель. 54

Также он отметил, что продолжает голодовку. "У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счёт. Я от него не откажусь, а тюремным врачам можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ", - подчеркнул Навальный.

Напомним, 31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Ранее его адвокаты сообщили, что у политика отнимается нога и болит спина, а администрация колонии отказывает ему в медпомощи.

В свою очередь в ФСИН заверяли, что Навальный "получает всю необходимую помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".