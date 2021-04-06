Любовь Соболь против всех: как прошел суд по "квартирному делу"

Соболь: "Дело лживо и сфальсифицировано"

"Граждане, кто не пил, заходим", - приглашает пристав, улыбаясь. Заседание продолжается. А Любовь Соболь снова достает камеру и крепит штатив на столе. Прокурор, негодуя, просит выписать оппозиционерке второй аналогичный протокол.

"Я не согласна с уголовным делом, оно лживо и сфальсифицировано. Сейчас вы запрещаете съемку, потом вы запретите мне говорить", - настаивает Соболь и отказывается выключать камеру.

Тогда судья просит Соболь выйти из зала. Вернуться ей можно только на время судебных прений. Юрист ФБК выходит, но напоследок говорит, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина, который все это время сидел рядом с ней.

Адвокат просит судью перенести заседание, чтобы Соболь могла найти себе нового защитника. Но судья отказывает, ссылаясь на то, что письменного отказа Соболь не было, и продолжает заседание.

"Моральный вред - огромный": о чем рассказали потерпевшие

К трем часам дня начинается допрос потерпевших. Первой на вопросы прокурора, судьи и адвоката отвечает теща Кудрявцева Галина Субботина. Она - единственная из потерпевших, которая лично контактировала с Соболь 21 декабря, говорит она во время допроса. По ее словам, Соболь вторглась в квартиру, когда Субботина открыла дверь доставщику пиццы, и требовала поговорить с Константином Кудрявцевым. Сам мужчина дома не был, а уехал “в длительную командировку”.

"Соболь схватила за руку и толкала, нарушала мое пространство, и в голосе ее была агрессия. Я не смогла даже пиццу удержать. Три коробки… А моральный вред - огромный, я даже кушать не могла. С 8 утра - один сплошной вред, вред, вред", - рассказывает Субботина.

Также женщина добавляет, что Соболь толкнула ее в сторону тамбура, пытаясь пройти в квартиру. "Было очень больно", - говорит Субботина. Но объясняет, что повременила с походом к врачу до 30 декабря. Тот выписал ей таблетки.

Адвокат Воронин замечает, что в своих показаниях участковому 21 и 22 декабря Субботина ни разу ничего не сказала про больную руку.

Второй допрашивают еще одну потерпевшую, жену Кудрявцева Ирину. Она говорит, что лично не видела происходящее, так как была все это время за дверью соседней квартиры и слышала только, как Соболь просит поговорить с ее мужем. Также она уточняет, что с Кудрявцевым она разводится и что примерно с 20 декабря он с квартиры съехал. Женщина считает, что ей также был причинен моральный ущерб из-за "стресса, связанного с этим днем".

Показания третьего потерпевшего, сына Константина Кудрявцева, судья зачитывает по бумажке. В них мальчик рассказывает, что ничего лично не видел, так как сидел в самой дальней комнате и занимался удаленно.

Возвращение Соболь на заседание