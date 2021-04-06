На Бривибас гатве изменена организация дорожного движения

Движение автотранспорта будет ограничено на Бривибас гатве в направлении от центра у поворота на Берги. Ограничения также будут также введены в направлении центра у стыка Яунциема гатве с Бривибас гатве и на 140-метровом участке за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs.

6 и 7 апреля будет ограничено движение автотранспорта на Бривибас гатве в направлении из центра у поворота на Берги - будет закрыта левая полоса движения в обоих направлениях.

С 8 апреля по 20 мая движение автотранспорта по Бривибас гатве будет ограничено в направлении центра на стыке Яунциема гатве с Бривибас гатве.

С 12 апреля по 20 мая будет ограничено движение автотранспорта по Бривибас гатве в сторону центра на участке длиной 140 метров за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs.

Если работы будут завершены раньше, движение транспортных средств на указанных участках Бривибас гатве может быть возобновлено раньше указанного времени.