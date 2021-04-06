Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

ВИЧ после стоматолога: парень публично рассказал о своем статусе, ему стали угрожать и избили

ФОТО: instagram.com/idbronskiy

24 марта журнал TJournal выпустил материал о жизни людей с ВИЧ-положительным статусом. Одним из его героев стал житель Петербурга Илья Бронский, поделившийся, что заразился ВИЧ в стоматологической клинике. Вскоре после публикации на Илью обрушился шквал угроз и негативных комментариев в Сети, а 3 апреля на него напали со словами "Спидозный п***р". Итог: перелом костей носа.

О том, где заразился

Для Ильи все началось с боли в горле. Он был уверен, что это не ангина, так как у него удалены аденоиды. Он сдал анализы, в том числе биопсию с подозрением на злокачественную опухоль.

После анализов врач пригасила Илью на визит и много расспрашивала, в том числе про лечение зубов. "Я сообщил, что действительно был у стоматолога, рассказал, что это была за клиника и какие процедуры я проходил. В ответ врач рассказала историю, что эта стоматология закрыта более полугода назад из-за какой-то грубой ошибки обработки инструментария и махинаций с анестезией".

Так Илья узнал, что он ВИЧ-позитивный, один из 15 зарегистрированных пациентов, посещавших ту клинику. Он понимает, что шанс заразиться таким путем крайне мал, и привык выслушивать обвинения во вранье и требования признаться, что просто "нагулял".  

"На тот момент я был четыре года в моногамных отношениях, партнер здоров, контактов на стороне не было и всегда использовались контрацептивы", - отвечает на это он.

В интервью Sobaka.ru Илья сказал, что речь о стоматологической клинике на "Чернышевской": "Клинику расформировали, а ее владелец находится за пределами страны. К тому же доказать, что тебя заразили ВИЧ именно в этом месте, очень сложно". Исходя из этих соображений, в суд Илья не пошел.

О своей открытой позиции

Илья - один из тех, кто открыто публично говорит о своем заболевании. "Благодаря людям, которые говорят о заболевании открыто, мифы умирают окончательно и все больше людей узнают достоверную информацию о ВИЧ. Хотя все еще много людей путают понятия, а также заблуждаются, считая, что заболевание касается только представителей ЛГБТ, наркоманов и коммерческих секс-работников. ВИЧ может коснуться любого, и об этом нужно помнить", - пояснил он свою позицию изданию TJournal.

Более того, в микроблоге Twitter он завел отдельный тред (ветвь обсуждения. - Прим. ред.) о своей жизни в статусе ВИЧ-позитивного, а в приложениях для знакомств открыто поставил свой статус.

"Вот там я и услышал в свой адрес много "приятного". Но я даже шутил, что положительный ВИЧ-статус - это некий фильтр от недалеких идиотов", - говорит Илья о непрошенных комментариях в приложениях для знакомств. Его удивляет, что именно одна из самых уязвимых групп людей меньше всего знает про ВИЧ и оперирует лишь предрассудками и мифами.

Цена за публичность 

3 апреля в микроблоге Twitter Илья написал: "Видимо, угрозы были не пустые. Еду в травму", - разместив фотографию с разбитым носом.

В травмпункте у Бронского зафиксировали перелом костей носа, пишет "Медиазона". 

"В центре, при переходе двора между Большой и Малой Конюшенной, меня сзади окликнул парень, рыжие волосы, полноватый, в темной куртке. Когда я обернулся, услышал только "спидозный п***р" и получил боковой удар в лицо, что я аж присел. Далее нападавший просто убежал", - рассказал он изданию, добавив, что обратится в полицию. Как пишет Esquire, у него приняли заявление и справку о побоях.

О нападении Илья также написал в социальных сетях, где, по его признанию, получил и довольно много поддержки. "Негатива тоже было достаточно: люди писали комментарии в духе "жаль, что живой", "не похоже на сломанный нос", "бедный нападающий, не подумал, что мог сам заразиться" и несколько сожалений о том, что он не закончил свои действия", - рассказал пострадавший изданию Sobaka.ru.

О терапии

Илья рассказал TJournal и о лечении: "Сейчас я принимаю терапию раз в три месяца. Это ежедневный прием трех таблеток прямо перед сном, в одно и то же время".

По его словам, никаких осложнений терапия не вызвала, а качество жизни не изменилось. "В какой-то момент даже прекращаешь думать о заболевании, особенно когда оно входит в стадию Н/Н (непередающийся, неопределенный), то есть вирус в данный момент в крови не обнаружить, а иммунитет у меня крепче, чем у большинства людей", - говорит он.

Илья не жалеет о том, что говорит о статусе публично. "Важно поднимать тему ВИЧ, о которой большинство боится даже думать", - считает он. В то же время после нападения он всерьез задумался об эмиграции из России. "Так что я могу или продолжать жить в этой стране, публично поднимать эти темы и постоянно оглядываться на улице, не имея возможности даже прогуляться по родному городу без опаски. Или уезжать", - цитирует парня Sobaka.ru. 

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