ВИЧ после стоматолога: парень публично рассказал о своем статусе, ему стали угрожать и избили

О том, где заразился

Для Ильи все началось с боли в горле. Он был уверен, что это не ангина, так как у него удалены аденоиды. Он сдал анализы, в том числе биопсию с подозрением на злокачественную опухоль.

После анализов врач пригасила Илью на визит и много расспрашивала, в том числе про лечение зубов. "Я сообщил, что действительно был у стоматолога, рассказал, что это была за клиника и какие процедуры я проходил. В ответ врач рассказала историю, что эта стоматология закрыта более полугода назад из-за какой-то грубой ошибки обработки инструментария и махинаций с анестезией".

Так Илья узнал, что он ВИЧ-позитивный, один из 15 зарегистрированных пациентов, посещавших ту клинику. Он понимает, что шанс заразиться таким путем крайне мал, и привык выслушивать обвинения во вранье и требования признаться, что просто "нагулял".

"На тот момент я был четыре года в моногамных отношениях, партнер здоров, контактов на стороне не было и всегда использовались контрацептивы", - отвечает на это он.

В интервью Sobaka.ru Илья сказал, что речь о стоматологической клинике на "Чернышевской": "Клинику расформировали, а ее владелец находится за пределами страны. К тому же доказать, что тебя заразили ВИЧ именно в этом месте, очень сложно". Исходя из этих соображений, в суд Илья не пошел.

О своей открытой позиции

Илья - один из тех, кто открыто публично говорит о своем заболевании. "Благодаря людям, которые говорят о заболевании открыто, мифы умирают окончательно и все больше людей узнают достоверную информацию о ВИЧ. Хотя все еще много людей путают понятия, а также заблуждаются, считая, что заболевание касается только представителей ЛГБТ, наркоманов и коммерческих секс-работников. ВИЧ может коснуться любого, и об этом нужно помнить", - пояснил он свою позицию изданию TJournal.

Более того, в микроблоге Twitter он завел отдельный тред (ветвь обсуждения. - Прим. ред.) о своей жизни в статусе ВИЧ-позитивного, а в приложениях для знакомств открыто поставил свой статус.

"Вот там я и услышал в свой адрес много "приятного". Но я даже шутил, что положительный ВИЧ-статус - это некий фильтр от недалеких идиотов", - говорит Илья о непрошенных комментариях в приложениях для знакомств. Его удивляет, что именно одна из самых уязвимых групп людей меньше всего знает про ВИЧ и оперирует лишь предрассудками и мифами.

Обещанный тред про ВИЧ. А точнее, что у меня поменялось / не поменялось после обновлённого статуса.



Поехали.



Инфу буду добавлять по возможности, не все сразу и одновременно. — Бронский (@IDBronskiy) February 28, 2020

Цена за публичность