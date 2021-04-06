Герцоги опубликовали необычное поздравление с Пасхой. Многие стали искать в нем скрытый смысл

На видео разбитое шоколадное яйцо за пару секунд возвращается в прежнюю форму. В конце ролика на яйце появляется надпись: "Счастливой Пасхи".
Пользователи социальных сетей, ссылаясь на события последних месяцев в королевской семье, начали разгадывать возможный заложенный смысл видео. Например, одна из версий заключается в том, что видео символизирует "разрушенный" королевский двор, который снова "воссоединяется".
Некоторые стали рассуждать, насколько корректно использовать такой стиль, принимая во внимание недавние обвинения в расизме в адрес королевской семьи со стороны Меган Маркл.
"Вау! Это же чисто послание Сассексам!!!"
"О, я так понял, что "шоколадное яйцо" - это, предположительно, Меган, герцогиня Сассекская...."
Несмотря на то, что многие назвали это видео по меньшей мере "странным", большое количество подписчиков в ответ поделились своими поздравлениями и пожелали гармоничных праздников.