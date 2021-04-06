Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Герцоги опубликовали необычное поздравление с Пасхой. Многие стали искать в нем скрытый смысл

ФОТО: AP/Scanpix

Кейт Миддлтон и принц Уильям в социальной сети Instagram в качестве поздравления с Пасхой опубликовали концептуальное видео. Многие тут же начали искать в этом скрытый смысл. 

На видео разбитое шоколадное яйцо за пару секунд возвращается в прежнюю форму. В конце ролика на яйце появляется надпись: "Счастливой Пасхи".

Пользователи социальных сетей, ссылаясь на события последних месяцев в королевской семье, начали разгадывать возможный заложенный смысл видео. Например, одна из версий заключается в том, что видео символизирует "разрушенный" королевский двор, который снова "воссоединяется". 

Некоторые стали рассуждать, насколько корректно использовать такой стиль, принимая во внимание недавние обвинения в расизме в адрес королевской семьи со стороны Меган Маркл. 

"Вау! Это же чисто послание Сассексам!!!"

"О, я так понял, что "шоколадное яйцо" - это, предположительно, Меган, герцогиня Сассекская...." 

Несмотря на то, что многие назвали это видео по меньшей мере "странным", большое количество подписчиков в ответ поделились своими поздравлениями и пожелали гармоничных праздников. 

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