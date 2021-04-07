Ученики 12-х классов могут два раза в неделю учиться очно, остальные классы - только в "безопасных самоуправлениях"

Очное обучение 12-классников по всей стране можно будет организовывать не чаще двух раз в неделю, занятия должны будут проводиться по тем предметам, по которым учащиеся будут сдавать централизованные экзамены. Будет также проводиться тестирование учащихся и работающих очно сотрудников школ на Covid-19.

Принимая во внимание то, что приближаются централизованные экзамены, для примерно 20 000 выпускников средних школ это станет возможностью убедиться в своих знаниях и улучшить их.

В свою очередь ученики 1-6-х классов смогут вернуться к очному обучению только в наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях. Ученики 7-9-х и 10-11-х классов в наиболее безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно по ротационному принципу. В случае с этими классами тесты на Covid-19 будут проходить только работники школ.

Очное обучение для этих классов будет возможно, если во вторник очередной недели двухнедельное совокупное количество случаев Covid-19 на административной территории конкретного города или края не превысит порог в 200 случаев на 100 000 жителей.

В некоторых случаях, в зависимости от эпидемиологических обстоятельств, очное обучение будет возможно, даже если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составит до 220 или до 250 случаев на 100 000 жителей.

В наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях ученики одного класса основной или средней школы в группах до 10 человек смогут очно заниматься на свежем воздухе. Можно будет проводить не более пяти таких занятий в неделю, однако это ограничение не относится к занятиям спортом.

По-прежнему можно будет проводить индивидуальные консультации для учеников, которые подвержены риску досрочного прерывания обучения на уровне основного и среднего образования, для выпускников 12-х классов и программ профессионального обучения, которые в первом полугодии 2021 года должны проходить государственные проверочные работы или получать профессиональную квалификацию. Такие очные консультации будут проходить только по приглашению преподавателя и в порядке, установленном в учебном заведении. Время консультации не должно превышать 40 минут.

С 7 апреля работники детских садов будут проходить еженедельное тестирование на Covid-19. Они также должны соблюдать все меры предосторожности и носить маски.

Маски могут не использоваться детьми младше семи лет, а также лицами с явными двигательными нарушениями или проблемами психического здоровья, из-за которых человек может не иметь возможности или навыков, чтобы воспользоваться маской.