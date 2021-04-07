Научный руководитель Владимира Путина стал долларовым миллиардером

В своем ежегодном рейтинге издание оценило состояние Литвиненко в 1,5 миллиарда долларов. Его благосостояние значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений "ФосАгро". Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%.

За год акции компании подорожали. Рост стоимости акций обусловлен хорошими результатами 2020 года. Сыграла роль благоприятная конъюнктура на рынке удобрений, пишет Forbes.

Литвиненко в конце 1990-х годов был руководителем ученого совета, на котором будущий президент Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию.