Ср, 7.04.2021
Мы едем не протестовать. Мы едем спасать. Анастасия Васильева, лечащий врач Навального
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального

Научный руководитель Владимира Путина стал долларовым миллиардером

Владимир Путин ФОТО: AP/Scanpix

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Владимира Путина, стал долларовым миллиардером, пишет "Медуза" со ссылкой на Forbes. 

В своем ежегодном рейтинге издание оценило состояние Литвиненко в 1,5 миллиарда долларов. Его благосостояние значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений "ФосАгро". Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%. 

За год акции компании подорожали. Рост стоимости акций обусловлен хорошими результатами 2020 года. Сыграла роль благоприятная конъюнктура на рынке удобрений, пишет Forbes.

Литвиненко в конце 1990-х годов был руководителем ученого совета, на котором будущий президент Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию.

В 2000, 2004 и 2012 годах Литвиненко возглавлял отделение предвыборного штаба Путина в Санкт-Петербурге.

НАВЕРХ
Back