С начала года в Латвии выдано намного меньше водительских прав

Из них женщинам в первом квартале 2021 года выдано 1428 водительских прав, что на 32% меньше, чем за первые три месяца 2020 года, а мужчинам - 1116, что на 38,2% меньше.

Как указывает CSDD, уменьшение связано с объявленным в стране чрезвычайным положением, так как обучение в автошколах и очные курсы первой помощи для водителей в течение нескольких месяцев были запрещены.

На 1 апреля этого года в Латвии было 870 324 действующих водительских удостоверения, что на 0,6% больше, чем в апреле прошлого года. Из них 43,4% или 378 119 водительских прав выданы женщинам, 56,6% или 492 205 - мужчинам.