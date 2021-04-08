Экс-премьер Эстонии Юри Ратас отказался от вакцинации. Это подлило масла в огонь сомнений

Отказ экс-премьера Эстонии Юри Ратаса от вакцинации стал неожиданностью для общества и, вероятно, подлил масла в огонь сомнений, связанных с вакцинами. В то же время массовая вакцинация на прошлых выходных обернулась хаосом - тысячи вакцин, предназначенных для пожилых, ушли людям младше 60 лет. Rus.Postimees рассказывает, что думают об этом русскоязычные общественные деятели и лидеры мнений.
По мнению бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, отказ Ратаса от прививки однозначно подает сигнал обществу. "Сигнал настораживающий, потому что в течение длительного периода говорится, что вакцинироваться необходимо, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло, а то, что один из ведущих политиков, который продвигал идею вакцинации, не сделал прививку, вызывает много вопросов", - сказал он. Евграфов отметил, что неизвестно, о чем Юри Ратас говорил с семейным врачом и в каком состоянии его здоровье. Однако выглядит не очень, констатировал он.
Евграфов не считает бардаком сложившуюся на этих выходных ситуацию с массовой вакцинацией. "Чтобы давать оценку, надо быть на месте. Вакцины, которые предназначены для лиц определенной категории, часто пропадают", - сказал он, пояснив, что в Нарвской больнице были случаи, когда вакцину приходилось выбрасывать.
"Должны по возможности давать шанс вакцинироваться тем, кто хочет. Конечно, группы риска в приоритете. Однако при отсутствии желания у определенной группы нужно дать возможность вакцинации людям, которые этого хотят", - заключил Евграфов.
По мнению координатора "Ээсти 200" в Нарве Дениса Ларченко, когда в стране бушует информационный кризис, а недоверие к государственным структурам, ученым, медикам и остальным рядовым сотрудникам здравоохранения потихоньку снижается, поведение Юри Ратаса оскорбительно по отношению к народу.
"Напомню, что Ратас отказался вакцинироваться, и у него однозначно есть на это право, но, говоря об этом, он не стал уточнять причины своего отказа, дополнил только тем, что это решение он принял после консультации со своим семейным врачом. Быть может, у него действительно есть некие противопоказания, но тогда об этом стоило бы сказать. В то время, когда в стране смута и люди не доверяют вакцинам от Covid-19, такое поведение видных в стране людей может оказаться серьезной причиной еще большего недоверия", - сказал он.
Второй проблемой, по словам Ларченко, является то, что у правительства нет системы, которая эффективно работала бы при вакцинации жителей страны. "Здесь опять же очень неправильная коммуникация - одним можно, другим нельзя. Мы постоянно читаем о том, что есть сложности с поставками вакцин и есть некий список приоритетов (по сферам деятельности), однако отказников тоже много и мы видим, что вакцинируются абсолютно разные люди, вне зависимости от рода их деятельности", - отметил он.
По его словам, подход к использованию вакцин, от которых отказались, очень непонятный и странный. Он также отметил, что использование ИКТ-возможностей для полноценного мониторинга происходящего с целью улучшить эффективность процессов тоже оставляет желать лучшего.
"На мой взгляд, при таком хаосе, который сейчас творится в сфере здравоохранения, необходимо начать вакцинировать в порядке живой очереди. Для этого можно использовать возможности дигитальной регистратуры, оставляя право приоритетной регистрации тем, кто занят в критически важных сферах деятельности", - заключил Ларченко.
Учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии Дмитрий Рыбаков решил не комментировать отказ Ратаса от вакцинации, отметив, что неизвестно, что именно сказал спикеру Рийгикогу его семейный врач.
"К сожалению, попытка пригласить жителей Эстонии на вакцинацию посредством электронных каналов э-государства пока, увы, обречена на низкую результативность даже в том случае, если потенциальный потребитель дигитальных услуг озаботился переадресовать сообщения от государства на свой домашний электронный адрес. Что уж говорить о той части нашего населения, которая, мягко говоря, нерегулярно читает свою почту. Так что этот канал, к сожалению, работает далеко не в полную силу, когда дело касается массового привлечения населения к какой бы то ни было госпрограмме или акции", - сказал Рыбаков, комментируя неурядицы массовой вакцинации.
По его мнению, не стоит сводить действительно имеющиеся у нас проблемы с вакцинацией исключительно к неумелой коммуникации. "Это, конечно, проще, чем спокойно и без эмоций проанализировать уровень образованности, культуры, эмпатии, основных ценностных категорий современного эстонского общества. Многие скажут, не время сейчас для этого, нужно срочно обуздать вирус. Может быть. Но мне кажется, что, пока мы не нащупаем истинные причины отказа от вакцинирования большой части нашего общества, оперативная система борьбы с кризисом будет хромать и дальше, и чисто медицинская проблема останется отражением не столько качества информированности, сколько состояния умов, навыков критического мышления и элементарного инстинкта самосохранения наших людей, да и общего уровня доверия человека к государству в целом", - заключил он.