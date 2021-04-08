Экс-премьер Эстонии Юри Ратас отказался от вакцинации. Это подлило масла в огонь сомнений

По мнению бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, отказ Ратаса от прививки однозначно подает сигнал обществу. "Сигнал настораживающий, потому что в течение длительного периода говорится, что вакцинироваться необходимо, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло, а то, что один из ведущих политиков, который продвигал идею вакцинации, не сделал прививку, вызывает много вопросов", - сказал он. Евграфов отметил, что неизвестно, о чем Юри Ратас говорил с семейным врачом и в каком состоянии его здоровье. Однако выглядит не очень, констатировал он.

Алексей Евграфов. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Евграфов не считает бардаком сложившуюся на этих выходных ситуацию с массовой вакцинацией. "Чтобы давать оценку, надо быть на месте. Вакцины, которые предназначены для лиц определенной категории, часто пропадают", - сказал он, пояснив, что в Нарвской больнице были случаи, когда вакцину приходилось выбрасывать.

"Должны по возможности давать шанс вакцинироваться тем, кто хочет. Конечно, группы риска в приоритете. Однако при отсутствии желания у определенной группы нужно дать возможность вакцинации людям, которые этого хотят", - заключил Евграфов.

По мнению координатора "Ээсти 200" в Нарве Дениса Ларченко, когда в стране бушует информационный кризис, а недоверие к государственным структурам, ученым, медикам и остальным рядовым сотрудникам здравоохранения потихоньку снижается, поведение Юри Ратаса оскорбительно по отношению к народу.

Денис Ларченко. ФОТО: личный архив

"Напомню, что Ратас отказался вакцинироваться, и у него однозначно есть на это право, но, говоря об этом, он не стал уточнять причины своего отказа, дополнил только тем, что это решение он принял после консультации со своим семейным врачом. Быть может, у него действительно есть некие противопоказания, но тогда об этом стоило бы сказать. В то время, когда в стране смута и люди не доверяют вакцинам от Covid-19, такое поведение видных в стране людей может оказаться серьезной причиной еще большего недоверия", - сказал он.

Второй проблемой, по словам Ларченко, является то, что у правительства нет системы, которая эффективно работала бы при вакцинации жителей страны. "Здесь опять же очень неправильная коммуникация - одним можно, другим нельзя. Мы постоянно читаем о том, что есть сложности с поставками вакцин и есть некий список приоритетов (по сферам деятельности), однако отказников тоже много и мы видим, что вакцинируются абсолютно разные люди, вне зависимости от рода их деятельности", - отметил он.

По его словам, подход к использованию вакцин, от которых отказались, очень непонятный и странный. Он также отметил, что использование ИКТ-возможностей для полноценного мониторинга происходящего с целью улучшить эффективность процессов тоже оставляет желать лучшего.