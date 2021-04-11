Доктор биохимии: если человек думает, что от пола зависят способности и знания, то он недалекий

Недавнее исследование Тартуского университета показало, что гендерная дискриминация женщин-ученых в Эстонии существует, однако не в привычном для нас понимании. Rus.Postimees спросил доктора биохимии и директора бакалаврских и магистерских англоязычных программ в ТУ, сталкивалась ли она когда-нибудь лично с такой проблемой.

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Когда мы обратились к доктору биохимии Илоне Фаустовой с вопросом, испытывала ли она когда-нибудь дискриминацию по половому признаку, она сразу сказала, что с таким отношением не сталкивалась и более того: она только что получила новую должность в Тартуском университете - ассоциированный профессор. Однако, как признается сама Илона, бывали случаи, когда она становилась жертвой стереотипов - молодая, красивая блондинка, которая еще и участвует в модельных фотосъемках в свободное от науки время.

- Илона, ваша внешность и пол как-то влияли на отношение к вам в научной среде?