Фото ⟩ PVD констатировала в Вецумниекском крае 48 измученных коров
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в Вецумниекском крае констатировала 48 содержащихся в ужасных условиях, измученных коров, сообщает агентство LETA.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в Вецумниекском крае констатировала 48 содержащихся в ужасных условиях, измученных коров, сообщает агентство LETA.
Во время проверки инспекторы PVD констатировали, что прилегающая к месту коровника территория не убрана, тонет в грязи и навозе, по которым, получая травмы ног, ежедневно должны проходить коровы, чтобы попасть в загон. Из этой топи инспекторы вытащили застрявшую корову, которая провела там длительный период времени. Кроме того, в загоне были найдены трупы коров разного возраста в различных стадиях разложения.
Похожие разрушения были констатированы и в самом коровнике - у коров не было ни подстилок, ни сухого места для сна, кроме того, не работали поилки, а в оборудовании коровника констатированы острые углы и выступы, поэтому животные регулярно подвергались риску травм.
В то же время за пределами коровника животным было доступно питание, однако, чтобы до него добраться, приходилось пересечь болото из грязи и навоза, в свою очередь в емкости для воды могли присутствовать примеси мочи и фекалий.
Оценив ситуацию в коровнике, а также констатировав, что состояние животных критично, владелец животных согласился доставить коров на бойню, чтобы как можно быстрее избавить их от страданий. 7 и 8 апреля все коровы были увезены.
PVD начал процесс административного нарушения.