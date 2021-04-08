Фото ⟩ PVD констатировала в Вецумниекском крае 48 измученных коров

Во время проверки инспекторы PVD констатировали, что прилегающая к месту коровника территория не убрана, тонет в грязи и навозе, по которым, получая травмы ног, ежедневно должны проходить коровы, чтобы попасть в загон. Из этой топи инспекторы вытащили застрявшую корову, которая провела там длительный период времени. Кроме того, в загоне были найдены трупы коров разного возраста в различных стадиях разложения.

Похожие разрушения были констатированы и в самом коровнике - у коров не было ни подстилок, ни сухого места для сна, кроме того, не работали поилки, а в оборудовании коровника констатированы острые углы и выступы, поэтому животные регулярно подвергались риску травм.

В то же время за пределами коровника животным было доступно питание, однако, чтобы до него добраться, приходилось пересечь болото из грязи и навоза, в свою очередь в емкости для воды могли присутствовать примеси мочи и фекалий.

Оценив ситуацию в коровнике, а также констатировав, что состояние животных критично, владелец животных согласился доставить коров на бойню, чтобы как можно быстрее избавить их от страданий. 7 и 8 апреля все коровы были увезены.