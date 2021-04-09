В живой очереди в субботу можно будет вакцинироваться только AstraZeneca

В пресс-конференции приняли участие:

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича

Видео: запись-пресс-конференции

В субботу в рамках тестирования "живой очереди" в двух крупнейших центрах вакцинации планируется вакцинировать до 1000 человек в каждом, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Центры вакцинации будут проводить вакцинацию только вакцинами AstraZeneca. Во избежание перегруженности центры будут иметь систему номерков, а информация о длине очередей и оставшемся количестве имеющихся вакцин будет регулярно предоставляться по информационным каналам Латвийского радио и Министерства здравоохранения.

Пилотный проект "живой очереди" на вакцинацию будет реализован в субботу, 10 апреля, в двух центрах массовой вакцинации в Риге - в конференц-центре Atta Centre и в выставочном зале на Кипсале.

Без предварительной записи смогут вакцинироваться представители приоритетных групп:

люди старше 60 лет,

жители с хроническими заболеваниями,

лица, которые проживают в одном домохозяйстве с хронически больными детьми или детьми с иммуносупрессией,

лица, ухаживающие на дому за тяжелобольными людьми.

Люди, входящие в приоритетные группы в возрасте 60+ и 70+, должны иметь паспорт или удостоверение личности, пациенты с хроническими заболеваниями - также направление от семейного врача или лечащего врача. Если невозможно получить электронное направление или выписку из карты пациента, информацию о пациенте можно будет проверить на месте или, при необходимости, жители смогут заполнить формы самоподтверждения, рассказала Эва Юхневича, руководитель бюро проекта вакцинации.

Предварительная регистрация для "живой очереди" не требуется, номерки будут выдаваться людям по прибытии.

Вакцинация без предварительной записи пройдет с 9:00 до 17:00 в ATTA Centre на ул. Краста, 60 и выставочном холле на Кипсале на ул. Кипсалас, 8.

В каждый из центров будет доставлено до 1000 доз AstraZeneca. Предлагать другие вакцины участникам "живой очереди" не планируется.

"Если вы получите номер 400 или 988, это будет подтверждением того, что вам сделают прививку в этот день", - подчеркнула Юхневича.

Павлютс подчеркнул, что, в отличие от пасхального "эксперимента", на этот раз не планируется неожиданно расширять список приоритетных групп

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, приходить постепенно в течение дня и не собираться в первый час.

Очереди планируется организовать эпидемиологически безопасным образом - будет контролироваться соблюдение людьми дистанции ​​и ношение маски, также будет поддерживаться общественный порядок.