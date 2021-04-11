В Иманте, рядом с Рижским техникумом искусств и медиа на стороне Юрмалас гатве, есть какой-то непонятный холм, окруженный рвом. Для кого-то это странный парк, для кого-то - выставка современного искусства, для кого-то - место, где можно напиться и приставать к людям, но для очень немногих это Чумное кладбище 18-го века. Понятное дело - надо ехать и смотреть.

Знаете, я такой человек Саркандаугавы или Чиекуркалнса. Все эти глухие спальные районы Пардаугавы мне совершенно чужды и незнакомы. Там бьют людей, ходят педофилы, живут хакеры - вот такую пропаганду излучают мои саркандаугавские каналы. Ни полуразрушенного деревянного сарая, ни старого кладбища, ни бездомного городка. Один бетон и магазины.

Я был в Иманте не более двух раз в жизни. Что мне там искать? Проблемы? Нет, спасибо, сэр. У меня достаточно проблем.

Так я и жил, не желавший Иманты, пока не услышал, что там находится какое-то легендарное Чумное кладбище. С тех пор Иманта стала моим любимым районом Риги. Отличное место. Красивые бетонные дома, велосипедная дорожка, улыбающиеся люди, большие магазины с широчайшим выбором. Не то что у нас на Саркандаугаве - две будки, полуразрушенные дома, где лестницы падают на головы честных людей, улица Твайка, по которой всегда бродят, знаете, очень интересные и "артистичные" личности, а этот порт, или что это, где через день вагоны засыпают углем и это все воняет. Моя девушка тоже говорит: "Хочу в Иманту!". Ну, тогда понятное дело - надо ехать.

Я сел на велосипед и проехал по Вантовому мосту, чтобы прокатиться по современной велосипедной дорожке в знаменитый район Риги - место, где находится Чумное кладбище. Могильный детектив все-таки.

Я уже представлял себе заросшие тайные могилы, окруженные каменной стеной, в самом темном углу Иманты. Дорогу к ним мне показывает, например, седой старик, который потом, бешено смеясь, тает в воздухе. В голове возник страшный портрет лекаря чумы с клювом или, нет, статуя, выросшая во мху и кустах, которая защищает павших от чумы. В своем воображении я также создал скелет - костлявые бледные руки, которые высовываются из земли, словно пытаясь сбежать из ада, царящего под землей, или, наоборот, затащить кого-то с собой в ад. Затем я думаю о том, как спотыкаюсь о корень дерева и падаю в древние катакомбы, из которых на фоне луны вылетает черный рой летучих мышей, сопровождаемый леденящим кровь криком, неся с собой ужасную бациллу.

Черная смерть снова поднимает косу над нашими головами, мир сметает болезнь. Заголовки СМИ говорят, что причина пандемии кроется в Иманте - саженец чумы долгое время сидел в летучих мышах, пока кто-то его не выпустил.

Всемирная организация здравоохранения отправляет исследователей в Иманту, мир, затаив дыхание, ждет.

Теории заговора извращаются, вакцина разрабатывается быстро, но нет никого, кто хочет вакцинироваться. Не будут ведь впускать в себя изобретенную в лаборатории чуму! Революция начинается до тех пор, пока к власти не придет Гобземс и мы не станем сильной нацией, крепкой семьей. Да, геи могут вздохнуть с облегчением. Солнце встает над нашими головами, Бог повернул к нам Свое улыбающееся лицо, Prieka Vēsts снова запоет песни, все прекрасно, слезы радости...

Так. Въехал в канаву. Замечтался, что даже не заметил поворот велосипедной дорожки и упал прямо в камыши. Пустяки, однажды я чуть не остался лежать в песке, пока искал могилу. Падение с велосипеда даже близко с этим не стоит. Заодно сорвал для дамы вербу. Ладно, хватит мечтать.

Я выбрался из канавы и поехал дальше. Меня ждет имантское Чумное кладбище и знаменитый имантский кебаб!

Когда я въехал в Иманту по Юрмалас гатве, у меня перехватило дыхание. Твою дивизию! На пересечении с проспектом Курземес я вообще челюсть с пола поднимал - такого оживленного и красивого движения еще не видел. Хочется уже сразу повернуть на проспект, чтобы отправиться на скромный рынок Иманты, где представлен лучший имантский кебаб, который намного лучше болдерайского, но долг зовет - отдаю предпочтение Чумному кладбищу.

Продолжаю ехать по Юрмалас гатве. Въехал в какой-то пеший лес. Дыхание снова завораживает чистота и порядок. Люди просто ходят кучками, дышат воздухом, изучают птиц, белок. Нигде вы не видите груд мусора, нет бутылок или бумаги. Весенняя идиллия, честное слово. Я выезжаю из леса, еду дальше, вот карта, которая показывает, что скоро будет Рижский техникум искусств и медиа - место, рядом с которым находится мистическое Чумное кладбище.

Имантское Чумное кладбище ФОТО: Olga Tuča

Похоже, я на месте. Какой-то холм окружен пустой канавой. Большой периметр холма окружен всевозможными деревьями. С каждой стороны холма находится бетонная лестница, которую я использую.

Забрался наверх, а там сидят двое подозрительных джентльменов и пьют водку. Хорошо, что я был с девушкой, иначе сдался бы и сбежал. Иманта все-таки, а не какая-нибудь Саркандаугава.

Имантское Чумное кладбище ФОТО: Olga Tuča

Я хожу вокруг, исследуя какие-то странные предметы. С одной стороны что-то похожее на скамеечку, с другой - кажется, когда-то были качели. Потом какой-то кусочек яйца с латвийскими знаками, еще одна скамеечка, на которой в молчании сидят два джентльмена и наблюдают за мной. Я изучаю множество винтов, завернутых в шахту. Из нее, скорее всего, выходили пары или проклятья жертв чумы, которыми когда-то пугали местных жителей, поэтому на шахту возложена крышка.

Имантское Чумное кладбище ФОТО: Olga Tuča

Это я, конечно, только что придумал. Скорее всего, шахта - не шахта, а остатки от какого-то другого объекта. На самом деле никто не знает, это Чумным кладбище или просто искусственно созданный холм с канавой.

Ни один геолог или историк ничего не исследовал, поэтому статус Чумного кладбища - просто легенда.

Официальное название этого условного островка как бы Ципарсала - по крайней мере так написано в объявлении о продаже Ципарсалы, опубликованном в газете 1938 года.

В свою очередь, в номере газеты Literatūra un Māksla за 11 ноября 1972 года Рита Лугинская пишет следующее:

"Каким-то чудом старый пруд Анниньмуйжа еще не совсем забит. О славном вымирании древних времен свидетельствуют также красивые, радиально выставленные многовековые липовые аллеи и древние дубы, которые зеленеют, несмотря на поджоги любителей отдыха, а также находящийся поблизости искусственный остров, который некоторые называют Ципарсалиньш, другие - Островом любви и т. п. Площадь Рикшотаю (раньше это было место, где проводили время прекрасные джентльмены) - теперь здесь проводится ежегодное вручение наград (также Solitūdes kauss) по мотокроссу".

Чума разразилась в районе Балтийского моря и Центральной Европы между 1700 и 1711 годами, не щадя территории Латвии. Если это действительно Чумное кладбище, то, скорее всего, оно появилось в тот период.

Чумных кладбищ в Латвии много, но это однозначно одно из самых интересных и странных, потому что превратилось в отличное место отдыха и водки. Иманта - молодцы!

Мы собирались уже уходить, как к нам повернулся один из двух джентльменов - с самым ужасным лицом и самым ужасным взглядом. "На каком языке ты говоришь?" - он спрашивает меня. "Я говорю по-латышски, по-русски, по-английски, а также по-немецки", - гордо отвечаю я. "Есть сигарета?" - спрашивает господин по-латышски. Я говорю: "Нет". "А у тебя, красавица?" - и не перестает смотреть на девушку, у которой тоже нет сигарет.

Имантское Чумное кладбище ФОТО: Olga Tuča