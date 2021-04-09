"Балтийский куратор" Путина: что известно о поиске агентов и сборе компромата в странах Балтии

В 1999 году Кылварт одолжил своему другу автомобиль Mercedes. Как только мужчина сел в машину, она взорвалась. В квартире Кылварта полиция обнаружила сумку с маской, патронами и огнестрельным оружием, а также полицейскую форму. Кылварт провел месяц под стражей по подозрению в возможной причастности к преступному миру, но позже был освобожден.
Весной 2012 года Служба безопасности Эстонии (KaPo) сообщила, что Кылварт имел неформальные контакты с третьим секретарем посольства России в Эстонии Юрием Цветковым. Кылварт утверждал, что дал русскому дипломату учебники по истории Эстонии. Он обратился в суд против KaPo, но проиграл.
В апреле 2019-го Кылварт был избран мэром Таллинна. Галина Сапожникова, обозреватель "Комсомольской правды", которая обычно критически относится к странам Балтии, опубликовала очень положительную статью о Кылварте. Сапожниковой было поручено составить список "перспективных жителей стран Балтии".
В латвийский список были включены главный редактор портала Delfi Ингус Берзиньш, а также руководитель русскоязычной версии Delfi Анатолий Голубов, однако к последнему имени была добавлена пометка о том, что он "абсолютно лоялен латвийскому режиму". Упоминаются также тогдашний редактор портала NRA.lv Виестур Радович, бывший журналист Latvijas Avīze Гирс Викманис, тогдашний представитель портала Mixnews.lv и радио Baltcom Наталия Михайлова и другие.
В литовский список вошли журналисты СМИ Alfa.lt, Delfi.lt, Kauno Diena, Delfi TV и Info TV.
Умеренков покинул пост "Балтийского куратора" в 2020 году. Его сменил бывший подчиненный Вадим Смирнов.
Смирнов ранее работал в "Калининградской правде", "РИА Новости" и "Время новостей". В 2010 году его назначили пресс-секретарем губернатора Калининграда Николая Цуканова, но вскоре он оставил эту должность.
В 2012 году Смирнов защитил в МГУ диссертацию о политической элите Литвы после распада Советского Союза. За свою карьеру он несколько раз посещал Литву, где брал интервью у местных политиков и журналистов. В октябре 2013 года власти Литвы обвинили Смирнова в шпионаже и объявили его персоной нон грата.
Находясь в должности "Балтийского куратора", Умеренков курировал не только Сапожникова, но и двух других "журналистов" "Комсомольской правды" - Андрея Баранова и Александра Гришина, координирующих статьи против стран Балтии.
Баранов сменил Умеренкова на посту главы внешнеполитического департамента "Комсомольской правды".
В "Балтийскую сеть", созданную Умеренковым, также входил обозреватель портала RuBaltic Александр Носович, автор книги "История упадка. Почему у Прибалтики не получилось", президент Российской ассоциации балтийских исследований Николай Межевич и обозреватель политики российских телеканалов, гражданин Польши Мачей Вишневский.
Согласно доступной "Досье" информации, Умеренков после увольнения с должности координатора по делам Балтии вернулся в зарубежный отдел "Комсомольской правды", а его протеже Смирнов стал новым "Балтийским куратором" в администрации Путина.