Пт, 9.04.2021
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"Балтийский куратор" Путина: что известно о поиске агентов и сборе компромата в странах Балтии

ФОТО: AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA, martinova4/Shutterstock. Kolāža: TVNET

На протяжении многих лет в Кремле за отношения России со странами Балтии отвечал Евгений Умеренков. За это время было проведено несколько пропагандистских и клеветнических кампаний, в том числе против бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте. Центр "Досье" бывшего российского олигарха и критика Кремля Михаила Ходорковского в сотрудничестве с Eesti Ekspress и Siena.lt изучил деятельность Умеренкова в странах Балтии и его преемников в должности "Балтийского куратора".

Умеренков родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец служил в ВВС, сначала на ракетных базах в Мурманске, а затем на советских базах в Восточной Германии и Одессе. После изучения журналистики Умеренков проработал в газете "Комсомольская правда" почти 20 лет.

В то время Умеренков был полковником Службы внешней разведки России, сообщил "Досье" один из бывших членов Клуба специальных корреспондентов "Комсомольской правды", пожелавший остаться неизвестным. "В советские времена у нашей газеты была квота -

около 15% сотрудников должны были быть из Первого управления КГБ, чтобы шпионить за границей под видом журналистов".

Через некоторое время Умеренкова отправили в Мехико в качестве журналиста "Комсомольской правды", а с 2001 по 2006 год он работал в Нью-Йорке. В 2006 году Умеренков начал работать в газете "Известия", а в 2007-м его пригласили поработать с балтийскими вопросами в администрацию Владимира Путина.

Похоже, что руководство осталось довольно работой Умеренкова. В 2009 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев назначил его советником правительства третьего уровня. В 2015 году Путин вручил Умеренкову орден "за поддержку деятельности администрации президента РФ и многолетнюю безупречную службу на государственной службе".

Активность в странах Балтии

Имя Умеренкова стало известно общественности стран Балтии в сентябре 2010 года, когда он прибыл в качестве почетного гостя на конференцию "Перспективы Балтийского региона - жизнь в мире и в качестве партнеров", организованную бывшим премьер-министром Литвы и председателем литовской партии Народный союз Казимирой Прунскиене. Ее подозревали в сотрудничестве с КГБ и спецслужбами России. В 2011 году она подписала соглашение о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия".

В 2010 году Умеренков дал обширное интервью в Литве, в котором заявил, что Россия открыта для сотрудничества с Литвой. Однако, судя по имеющимся у "Досье "и его партнеров рабочим документам главы внешнеполитической службы администрации президента России Владимира Чернова, на самом деле его интересовало другое.

Полковник систематически формировал агентурную сеть в странах Балтии и собирал компрометирующую информацию о местных политиках.

В 2015 году Умеренков координировал кампанию по дискредитации тогдашнего президента Литвы Дали Грибаускайте. Утверждалось, что в молодом возрасте Грибаускайте была завербована КГБ и стала посредником между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и спецслужбами СССР. Был представлен лишь один анонимный источник информации без подтверждения, документов или других источников.

Документы Чернова показывают, что в 2013 году Служба внешней разведки России составила списки балтийских политиков и журналистов, которые потенциально могут быть использованы для сбора информации или пропагандистских кампаний. В эстонском списке было 19 имен, в латвийском - девять и в литовском - семь.

Самым известным эстонцем в списке был нынешний мэр Таллинна Михаил Кылварт - согласно документам, "член Центристской партии, активно поддерживающий русские школы". Кылварт родился в 1974 году в Казахстане; его отец - эстонец, а мать - из  корейской семьи, репрессированной сталинским режимом.

В 1999 году Кылварт одолжил своему другу автомобиль Mercedes. Как только мужчина сел в машину, она взорвалась. В квартире Кылварта полиция обнаружила сумку с маской, патронами и огнестрельным оружием, а также полицейскую форму. Кылварт провел месяц под стражей по подозрению в возможной причастности к преступному миру, но позже был освобожден.

Весной 2012 года Служба безопасности Эстонии (KaPo) сообщила, что Кылварт имел неформальные контакты с третьим секретарем посольства России в Эстонии Юрием Цветковым. Кылварт утверждал, что дал русскому дипломату учебники по истории Эстонии. Он обратился в суд против KaPo, но проиграл.

В апреле 2019-го Кылварт был избран мэром Таллинна. Галина Сапожникова, обозреватель "Комсомольской правды", которая обычно критически относится к странам Балтии, опубликовала очень положительную статью о Кылварте. Сапожниковой было поручено составить список "перспективных жителей стран Балтии".

В латвийский список были включены главный редактор портала Delfi Ингус Берзиньш, а также руководитель русскоязычной версии Delfi Анатолий Голубов, однако к последнему имени была добавлена ​​пометка о том, что он "абсолютно лоялен латвийскому режиму". Упоминаются также тогдашний редактор портала NRA.lv Виестур Радович, бывший журналист Latvijas Avīze Гирс Викманис, тогдашний представитель портала Mixnews.lv и радио Baltcom Наталия Михайлова и другие.

В литовский список вошли журналисты СМИ Alfa.lt, Delfi.lt, Kauno Diena, Delfi TV и Info TV.

Преемники Умеренкова

Умеренков покинул пост "Балтийского куратора" в 2020 году. Его сменил бывший подчиненный Вадим Смирнов.

Смирнов ранее работал в "Калининградской правде", "РИА Новости" и "Время новостей". В 2010 году его назначили пресс-секретарем губернатора Калининграда Николая Цуканова, но вскоре он оставил эту должность.

В 2012 году Смирнов защитил в МГУ диссертацию о политической элите Литвы после распада Советского Союза. За свою карьеру он несколько раз посещал Литву, где брал интервью у местных политиков и журналистов. В октябре 2013 года власти Литвы обвинили Смирнова в шпионаже и объявили его персоной нон грата.

Находясь в должности "Балтийского куратора", Умеренков курировал не только Сапожникова, но и двух других "журналистов" "Комсомольской правды" - Андрея Баранова и Александра Гришина, координирующих статьи против стран Балтии.

Баранов сменил Умеренкова на посту главы внешнеполитического департамента "Комсомольской правды".

В "Балтийскую сеть", созданную Умеренковым, также входил обозреватель портала RuBaltic Александр Носович, автор книги "История упадка. Почему у Прибалтики не получилось", президент Российской ассоциации балтийских исследований Николай Межевич и обозреватель политики российских телеканалов, гражданин Польши Мачей Вишневский.

Согласно доступной "Досье" информации, Умеренков после увольнения с должности координатора по делам Балтии вернулся в зарубежный отдел "Комсомольской правды", а его протеже Смирнов стал новым "Балтийским куратором" в администрации Путина.

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