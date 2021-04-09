"Балтийский куратор" Путина: что известно о поиске агентов и сборе компромата в странах Балтии

Умеренков родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец служил в ВВС, сначала на ракетных базах в Мурманске, а затем на советских базах в Восточной Германии и Одессе. После изучения журналистики Умеренков проработал в газете "Комсомольская правда" почти 20 лет.

В то время Умеренков был полковником Службы внешней разведки России, сообщил "Досье" один из бывших членов Клуба специальных корреспондентов "Комсомольской правды", пожелавший остаться неизвестным. "В советские времена у нашей газеты была квота -

около 15% сотрудников должны были быть из Первого управления КГБ, чтобы шпионить за границей под видом журналистов".

Через некоторое время Умеренкова отправили в Мехико в качестве журналиста "Комсомольской правды", а с 2001 по 2006 год он работал в Нью-Йорке. В 2006 году Умеренков начал работать в газете "Известия", а в 2007-м его пригласили поработать с балтийскими вопросами в администрацию Владимира Путина.

Похоже, что руководство осталось довольно работой Умеренкова. В 2009 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев назначил его советником правительства третьего уровня. В 2015 году Путин вручил Умеренкову орден "за поддержку деятельности администрации президента РФ и многолетнюю безупречную службу на государственной службе".

Активность в странах Балтии

Имя Умеренкова стало известно общественности стран Балтии в сентябре 2010 года, когда он прибыл в качестве почетного гостя на конференцию "Перспективы Балтийского региона - жизнь в мире и в качестве партнеров", организованную бывшим премьер-министром Литвы и председателем литовской партии Народный союз Казимирой Прунскиене. Ее подозревали в сотрудничестве с КГБ и спецслужбами России. В 2011 году она подписала соглашение о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия".

В 2010 году Умеренков дал обширное интервью в Литве, в котором заявил, что Россия открыта для сотрудничества с Литвой. Однако, судя по имеющимся у "Досье "и его партнеров рабочим документам главы внешнеполитической службы администрации президента России Владимира Чернова, на самом деле его интересовало другое.

Полковник систематически формировал агентурную сеть в странах Балтии и собирал компрометирующую информацию о местных политиках.

В 2015 году Умеренков координировал кампанию по дискредитации тогдашнего президента Литвы Дали Грибаускайте. Утверждалось, что в молодом возрасте Грибаускайте была завербована КГБ и стала посредником между Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) и спецслужбами СССР. Был представлен лишь один анонимный источник информации без подтверждения, документов или других источников.

Документы Чернова показывают, что в 2013 году Служба внешней разведки России составила списки балтийских политиков и журналистов, которые потенциально могут быть использованы для сбора информации или пропагандистских кампаний. В эстонском списке было 19 имен, в латвийском - девять и в литовском - семь.