Перевощиков: заболеваемость коронавирусом в Латвии снизилась вдвое
Как сообщил программе LTV Rīta panorāmā эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, распространенность британского штамма в Латвии уже достигла 70%.
Как сообщил программе LTV Rīta panorāmā эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, распространенность британского штамма в Латвии уже достигла 70%.
Эксперт отметил, что
хотя есть этапы стагнации и роста. В настоящее время такая положительная оценка не может быть дана для всей Европы, где заболеваемость во многих местах снова растет, таким образом, Латвия снова входит в число стран с одним из самых низких уровней заболеваемости, хоть он и достаточно высок.
Перевощиков подчеркнул, что количество больных Covid-19 в латвийских больницах не снижается уже месяц. Эксперт признал, что это может быть связано с повсеместным распространением в Латвии британского штамма Covid-19, который в настоящее время выявляется примерно в 70% случаев.
Что касается других разновидностей Covid-19, Перевощиков сказал, что угандийский штамм был обнаружен в 8 образцах, все из которых были взяты в Лиепае.
"Этот штамм не был обнаружен больше нигде в Латвии, он также не был обнаружен ни одном из образцов, протестированных за последние три недели", - сказал эпидемиолог.
В целом на Covid-19 в настоящее время приходится менее 1% завезенных случаев. Перевощиков призвал очень скептично относиться к информации о заболеваемости в третьих странах, таких как Египет, где, надо полагать, она намного выше, чем сообщается официально.
В праздничные и выходные дни по всему ЕС снизилась заболеваемость, но нужно подождать еще несколько дней, чтобы увидеть, не вернется ли заболеваемость на прежний уровень, - признал в эфире программы Rīta Panorāma эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.
Svētkos un brīvdienās visā ES bija novērojams saslimstības samazinājums, taču jānogaida vēl dažas dienas, lai redzētu, vai saslimstība neatgriezīsies iepriekšējā līmenī, raidījumā Rīta Panorāmā šorīt atzina @SPKCentrs epidemiologs J. Perevoščikovs.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 9, 2021