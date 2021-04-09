Перевощиков: заболеваемость коронавирусом в Латвии снизилась вдвое

Эксперт отметил, что

с начала года заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась вдвое,

хотя есть этапы стагнации и роста. В настоящее время такая положительная оценка не может быть дана для всей Европы, где заболеваемость во многих местах снова растет, таким образом, Латвия снова входит в число стран с одним из самых низких уровней заболеваемости, хоть он и достаточно высок.

Перевощиков подчеркнул, что количество больных Covid-19 в латвийских больницах не снижается уже месяц. Эксперт признал, что это может быть связано с повсеместным распространением в Латвии британского штамма Covid-19, который в настоящее время выявляется примерно в 70% случаев.

Что касается других разновидностей Covid-19, Перевощиков сказал, что угандийский штамм был обнаружен в 8 образцах, все из которых были взяты в Лиепае.

"Этот штамм не был обнаружен больше нигде в Латвии, он также не был обнаружен ни одном из образцов, протестированных за последние три недели", - сказал эпидемиолог.

В целом на Covid-19 в настоящее время приходится менее 1% завезенных случаев. Перевощиков призвал очень скептично относиться к информации о заболеваемости в третьих странах, таких как Египет, где, надо полагать, она намного выше, чем сообщается официально.

В праздничные и выходные дни по всему ЕС снизилась заболеваемость, но нужно подождать еще несколько дней, чтобы увидеть, не вернется ли заболеваемость на прежний уровень, - признал в эфире программы Rīta Panorāma эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.