За 3 месяца из безвредного образования в агрессивную опухоль, или Почему не стоит откладывать визит к дерматологу

В соответствии с новейшими данными инициативы европейских врачей-дерматологов Euromelanoma 2021, в данный момент 21% ранней стадии меланомы не диагностируется в связи с отложенными визитами к врачу из-за пандемии.

"Количество визитов, говоря о новообразованиях, в период с ноября по февраль снизилось на 75%, в марте ситуация немного улучшилась. В этот период мы в клинике чаще всего видим тех пациентов, у которых обострилась проблема кожных новообразований. В дерматологии есть опухоли, растущие медленно, но меланома не тот случай. В первый месяц она вырастает до полумиллиметра (в глубину), но уже в течение следующих месяцев продолжает расти стремительнее, до миллиметра в месяц,

т. е. за три или четыре месяца из относительно безвредного образования она может превратиться в агрессивную опухоль.

К тому же важно знать - меланома не болит! Поэтому время в случае с меланомой имеет решающее значение", - подчеркивает Раймондс Карлс.

Ранее другие специалисты в сфере здравоохранения могли заметить подозрительные образования и направить к дерматологу, сейчас же у человека при посещении, например, семейного врача лицо скрыто под маской и, таким образом, лицо становится еще одной зоной, где может скрываться опухоль. "Именно такие случаи, к сожалению, мы сами наблюдаем в клинике", - предупреждает Карлс.

Самым лучшим временем для проверки образований на коже является время перед началом лета, пока еще не появился загар. "Людям с большим количеством родинок самое время провериться и в случае необходимости провести осмотр с использованием специальной компьютерной программы со сканером или искусственным интеллектом, сделав паспорт кожи. Проверки дерматолога безопасны, соблюдаются все эпидемиологические требования, посещения проходят по записи. Кроме того, 95% персонала уже вакцинированы против вируса Covid-19", - подчеркивает руководитель клиники.

Также дерматолог напоминает, что меланома не единственное злокачественное новообразование кожи.

Очень широко среди жителей нашей страны распространена базалиома кожи - опухоль, которая не так агрессивна, как меланома, однако встречается очень часто.