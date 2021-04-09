От мороза до +18: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

В субботу, 10 апреля, во многих местах ожидается дождь и мокрый снег, с запада погода станет яснее - в Курземе будет солнечный и ветреный день. Температура воздуха ночью - от +1 до +5 градусов, днем - от ​​+4 до +10 градусов.

В ночь на воскресенье на большей части страны столбик термометра опустится до -1...-5 градусов, в Латгале появится туман. Днем небо затянет тучами, во многих местах пройдет дождь, температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов, на юге страны может стать теплее.

В понедельник температура воздуха ночью не опустится ниже +2..+7 градусов, а днем ​​при умеренном южном ветре во многих местах поднимется до +15...+18 градусов, в западной и центральной части страны возможен дождь.