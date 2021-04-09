США отправят в Черное море два военных корабля

Корабли останутся там до 4 мая, сообщили в ведомстве. Турецкие СМИ сообщают, что на следующей неделе военные корабли войдут в Черное море.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность уже в ближайшие недели отправить в Черное море военные корабли, как знак поддержки Украине на фоне скопления у ее границы российских войск.

По словам источника CNN, флот США регулярно заходит в Черное море, однако отправка кораблей туда конкретно в данный момент подаст явный сигнал России, что в США внимательно следят за развитием ситуации.

Согласно договору 1936 года Соединенные Штаты должны уведомить Турцию за 14 дней о своем намерении отправить корабли в Черное море.

Напомним, с конца марта обострился конфликт между Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками на востоке Украины, после чего Россия стала наращивать войска у границы с соседней страной. Как сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team, концентрация войск РФ у границы с Украиной стала максимальной с 2015 года.