Сб, 10.04.2021
Серьезные последствия наступили в связи с тем, что фактически не была выполнена ясно сформулированная правительством задача - закупить весь доступный объем вакцин. Даниэль Павлютс
Даниэль Павлютс
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Эксперимент с "живой очередью": за день из 2000 доступных вакцин использовали 1034

Центр массовой вакцинации на Кипсале, 10 апреля ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, 10 апреля, в двух центрах вакцинации от Covid-19 проводился эксперимент с "живой очередью". Собрали главную информацию за день.

Детали:

  • Центры вакцинации, в которых действует "живая очередь" - это конференц-центр Atta и выставочный холл на Кипсале.
  • Оба для этой цели получили по 1000 доз вакцины.
  • За день из доступных 2000 вакцин использованы 1034.
  • В холле "Кипсала" было привито 693 человека, а в центре Atta - 341 человек.
  • Центры были открыты с 9:00 до 17:00.
  • Для организации "живой очереди" используется система номерков.

Как начался эксперимент с "живой очередью"?

В субботу утром в Риге, на Кипсале, еще до официального открытия центра со стороны жителей наблюдался большой интерес к вакцинации от Covid-19 в рамках "живой очереди", сообщило агентство LETA.

Еще до 9:00 у прививочного центра собрались десятки людей, их начали оперативно обслуживать без сбоев. За порядком в очереди следят сотрудники муниципальной полиции и земессарги.

Женщина рассказала агентству LETA, что приехала воспользоваться возможностью "живой очереди", потому что не смогла прибыть на вакцинацию по приглашению на прошлой неделе.

Она прибыла в центр вакцинации уже около 8:30, сразу попала внутрь, и весь процесс вакцинации занял у нее менее получаса.

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Женщина в возрасте, в свою очередь, рассказала, что она пыталась получить прививку без приглашения еще вчера, но ей отказали, и поэтому она пришла сегодня рано утром. Сегодня утром процесс прошел очень гладко, и ей не пришлось долго стоять в очереди, добавила она.

В целом активность желающих пройти вакцинацию в рамках "живой очереди" на Кипсале с утра была устойчивой - несмотря на то, что вакцинация проходила достаточно гладко, постоянно приходили новые люди и в очереди все время было от 20 до 30 человек. Тем временем в центре Atta на улице Краста очередей с утра не наблюдалось вовсе. Поток людей сюда был регулярным, но редким, сообщила LETA. 

Респонденты, опрошенные агентством LETA, рассказали, что они решили воспользоваться возможностью "живой очереди", потому что услышали об этом в средствах массовой информации, некоторые не смогли дождаться приглашения на вакцинацию, другим о такой опции рассказал семейный врач, который сам не проводит вакцинацию от Covid-19.

К 11:00 Центр профилактики и контроля заболеваний в микроблоге Twitter сообщил, что за первый час были провакцинированы все, кто стоял в очереди до открытия центров, всего около 300 человек: на Кипсале - около 200 человек, а в центре ATTA на улице Краста - около 80. 

По состоянию на 15:00, из доступных 2000 вакцин были использованы около 700. Очередей нет. 

​В целом за день из 2000 доступных вакцин было использовано 1034 - 695 человека были привиты в холле Кипсала, а 341 - в центре Atta.

В бюро вакцинации довольны

Несмотря на то, что активность жителей не была столь большой как планировалось, и мощность центров вакцинации была значительно больше, в бюро вакцинации выразили удовлетворение сделанным сегодня.

Испытание показало, что объем вакцинации в этих центрах вакцинации можно увеличить даже в пять раз.

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Представители бюро указали, что день в обоих центрах вакцинации прошел без каких-либо происшествий.

На вопрос, почему все-таки не удалось достичь выдвинутой цели и использовать все 2000 доступных доз вакцины, представитель бюро допустила, что это может быть связано с существующими в обществе сомнениями по поводу вакцины AstraZeneca. В свою очередь часть людей не пришла, так как боялась, что за вакциной придется стоять в длинной очереди.

"Этот день испытания "живой очереди" был очень ценным, так как мы в реальной жизни проверили, что мощность крупных центров вакцинации как минимум в пять раз выше, чем число вакцинированных сегодня жителей. До этого мы постепенно и осторожно планировали открытие приоритетных групп, надеясь на большую готовность входящих в эти приоритетные группы жителей вакцинироваться, в том числе и вакциной AstraZeneca. Сегодняшние результаты мы примем во внимание, планируя и следующие этапы процесса вакцинации", - добавил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Галерея: На Кипсале обустраивают центр массовой вакцинации 

Кого ждут на вакцинации?

Пройти вакцинацию в порядке живой очереди приглашаются:

  • люди старше 60 лет,
  • люди с хроническими заболеваниями,
  • лица, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, а также
  • люди, ухаживающие дома за тяжелобольными лицами.

Необходимые документы

Для вакцинации нужно взять с собой паспорт или ID-карту.

Люди, ухаживающие дома за тяжелобольными лицами, должны иметь при себе данные о них, а люди, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, должны предъявить свидетельство о рождении ребенка и заключение консультанта или выписку из больницы с диагнозом, которые выданы не позже двух лет назад.

Люди с хроническими заболеваниями, помимо паспорта или ID-карты, должны предъявить направление семейного или лечащего врача, рецепт или выписку из карты пациента с подтвержденным диагнозом.

"В случаях, когда невозможно взять с собой электронное направление, мы постараемся проверить все на месте, а при необходимости можно будет использовать такую форму, как собственное подтверждение", - сообщила руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс со своей стороны пообещал, что все неясные ситуации будут решаться на месте.

"В любом случае, если у человека не будет документального подтверждения его принадлежности к конкретной группе, мы постараемся проверить это на месте", - сказал министр.

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Семейные врачи считают направления на вакцинацию излишней бюрократической нагрузкой

Семейные врачи считают ненужным бюрократическим бременем выписывание направлений на вакцинацию от Covid-19 пожилым и хронически больным людям, заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Врачей обязывают выдавать направления, несмотря на то, что у Бюро вакцинации и Национальной службы здравоохранения имеются базы данных, в которых указаны все направления, диагнозы, выписки и даже рецепты, а также возраст людей.

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"Для врачей выдача направлений - это бюрократическое бремя", - сказала Вейде, добавив, что врачи могут потратить это время на нуждающихся в помощи пациентов. Вейде призвала не препятствовать вакцинации пожилых людей, потому что для того, чтобы получить направление, они должны позвонить в практику семейного врача и дождаться направления, что не облегчает процесс вакцинации.

Врач добавила, что на этой неделе в системе электронного здравоохранения были серьезные сбои, которые не позволяли ей нормально функционировать.

Вейде также отметила, что пациентов семейных врачей направляют на прививку в центры вакцинации, но они не хотят туда идти. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей допускает, что семейные врачи могли бы прививать пожилых и людей из групп риска, а в центрах можно вакцинировать людей без проблем со здоровьем.

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