Эксперимент с "живой очередью": за день из 2000 доступных вакцин использовали 1034

В субботу утром в Риге, на Кипсале, еще до официального открытия центра со стороны жителей наблюдался большой интерес к вакцинации от Covid-19 в рамках "живой очереди", сообщило агентство LETA.

Еще до 9:00 у прививочного центра собрались десятки людей, их начали оперативно обслуживать без сбоев. За порядком в очереди следят сотрудники муниципальной полиции и земессарги.

Женщина рассказала агентству LETA, что приехала воспользоваться возможностью "живой очереди", потому что не смогла прибыть на вакцинацию по приглашению на прошлой неделе.

Она прибыла в центр вакцинации уже около 8:30, сразу попала внутрь, и весь процесс вакцинации занял у нее менее получаса.

Женщина в возрасте, в свою очередь, рассказала, что она пыталась получить прививку без приглашения еще вчера, но ей отказали, и поэтому она пришла сегодня рано утром. Сегодня утром процесс прошел очень гладко, и ей не пришлось долго стоять в очереди, добавила она.

В целом активность желающих пройти вакцинацию в рамках "живой очереди" на Кипсале с утра была устойчивой - несмотря на то, что вакцинация проходила достаточно гладко, постоянно приходили новые люди и в очереди все время было от 20 до 30 человек. Тем временем в центре Atta на улице Краста очередей с утра не наблюдалось вовсе. Поток людей сюда был регулярным, но редким, сообщила LETA.

Респонденты, опрошенные агентством LETA, рассказали, что они решили воспользоваться возможностью "живой очереди", потому что услышали об этом в средствах массовой информации, некоторые не смогли дождаться приглашения на вакцинацию, другим о такой опции рассказал семейный врач, который сам не проводит вакцинацию от Covid-19.

К 11:00 Центр профилактики и контроля заболеваний в микроблоге Twitter сообщил, что за первый час были провакцинированы все, кто стоял в очереди до открытия центров, всего около 300 человек: на Кипсале - около 200 человек, а в центре ATTA на улице Краста - около 80.

По состоянию на 15:00, из доступных 2000 вакцин были использованы около 700. Очередей нет.

​В целом за день из 2000 доступных вакцин было использовано 1034 - 695 человека были привиты в холле Кипсала, а 341 - в центре Atta.