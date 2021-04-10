ДТП на Видземском шоссе с участием грузовика: погибли водители двух легковых автомобилей

Трагическое происшествие произошло в нескольких километрах от места ремонтных работ на мосту через реку Лигатне, на 69-м км Видземского шоссе. На дороге столкнулись автомобили Honda, VW Caddy и грузовик DAF.

В результате аварии погибли водители Honda и VW Caddy. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В пятницу, 9 апреля, в Латвии было зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и еще пятеро получили травмы. В пятницу два человека пострадали в авариях в окрестностях Риги, а трое - в Видземе. Один из пострадавших был пешеходом, а другой - велосипедистом.

За сутки полиция задержала 12 водителей за вождение в нетрезвом виде: шесть в Рижском регионе, по два в Земгале и Курземе и по одному в Латгале и Видземе.

Было составлено 211 протоколов за превышение скорости: 90 водителей оштрафованы в Рижском регионе, 45 - в Видземе, 35 - в Земгале, 22 - в Курземе и 19 водителей - в Латгале. Один водитель в Риге был оштрафован за агрессивное вождение.