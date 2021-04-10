До 200 евро в зависимости от гостиницы: Мальта готова платить иностранным туристам
Власти Мальты намерены выплачивать иностранным туристам, которые пробудут на острове не менее трех дней, до 200 евро, пишет DW.
Власти Мальты намерены выплачивать иностранным туристам, которые пробудут на острове не менее трех дней, до 200 евро, пишет DW.
По информации Министерства туризма Мальты, для этого нужно забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель.
По словам министра культуры страны Клейтона Бароло, ожидается, что большинство введенных из-за Covid-19 ограничений будет отменено до 1 июня, и туристы, бронирующие отпуск напрямую через местные отели, смогут получить эти средства.
В частности, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро, аналогичную сумму добавит отель. Постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных - 100 евро.
Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.