Почему бы не разрешить вакцинироваться всем? Комментарий главы семейных врачей

Она пояснила, что в Латвии по-прежнему ограниченное количество вакцин против Covid-19, поэтому необходимо продолжать прививать людей из групп наибольшего риска, и только после этого можно начинать массовую вакцинацию всех жителей.

На вопрос, были ли в практиках семейных врачей случаи, когда молодые люди просили врачей вакцинировать их раньше установленного срока, Вейде ответила утвердительно.

При этом она подчеркнула, что позиция Минздрава предусматривает в первую очередь вакцинировать пожилых и хронически больных людей, что понятно, поскольку вакцин не так много.

"Если бы было больше вакцин, то действительно можно было бы вакцинировать всех, но сейчас акцент должен быть сделан на тех, кто находится в группе риска", - подчеркнула президент Ассоциации семейных врачей. 4

По ее мнению, как только вакцин станет достаточно, смогут вакцинировать всех, кто пожелает.

На просьбу прокомментировать, предусмотрен ли штраф за "обход" установленной очереди, Вейде признала, что такой информации у нее нет. Она пояснила, что в тех случаях, когда человек не приходит за вакциной, ее можно использовать для человека из следующей приоритетной группы, но тогда необходимо написать обоснование. "Это очень строгие правила для семейных врачей, поэтому они вряд ли позволят кому-либо пройти вакцинацию вне очереди", - признала Вейде.

28 декабря в числе первых в Латвии от Covid-19 начали вакцинировать сотрудников больших больниц. Позднее постепенно открыли следующие приоритетные группы. 3 апреля впервые были использованы центры массовой вакцинации, а 10 апреля прошел эксперимент с "живой очередью" для приоритетных групп. Со следующей недели начинается вакцинация педагогов и сотрудников школ.

Галерея: Обустройства центра массовой вакцинации на Кипсале

В субботу вакцинация от Covid-19 в основном проходила в двух крупных центрах в Риге

В субботу, 10 апреля, в Латвии первую вакцину против Covid-19 получили 1137 человек, а вторую - 38, всего было вакцинировано 1175 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В субботу вакцинация от Covid-19 проходила в основном в двух крупных центрах вакцинации в Риге, где была протестирована "живая очередь" и привиты 1034 человека.

Темп вакцинации к концу недели снизился, но в целом на этой неделе будет достигнут новый рекорд - в среднем в первые шесть дней прививались по 4600 человек по сравнению с 3400 человек в день в последнюю неделю марта.