Кто чаще всего прослушивает телефонные разговоры в Латвии?

Согласно отчету, в прошлом году устройство чаще всего использовалось крупнейшим следственным учреждением в Латвии - Государственной полицией, которая подала 33% заявлений на прослушивание разговоров, в свою очередь Служба национальной безопасности (VDD) заявила 18,5%, а Служба военной разведки и безопасности (MIDD) - 12,7% прослушиваний.

В прошлом году Бюро по защите Сатверсме (SAB) инициировало 12% прослушиваний, Государственная пограничная служба - 7,7%, Департамент налоговой и таможенной полиции - 7,2%, Бюро внутренней безопасности - 3,7% и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 4%.

Остальная часть прослушиваний приходится на Управление тюрем, Военную полицию и Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов.

В распоряжении SAB - единственное официальное устройство, используемое правоохранительными органами и органами государственной безопасности для контроля мобильных телефонов. 7

Данные, полученные в результате телефонного контроля, передаются следственному органу или органу безопасности, который выступил инициатором прослушивания рассматриваемых телефонных разговоров и получил санкцию судьи Верховного суда.

В компетенцию SAB входит юридический контроль телефонных разговоров, защита технических параметров и методология телефонного контроля, а также защита полученной информации от несанкционированного разглашения до ее передачи исполнителю оперативной деятельности.