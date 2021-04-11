Непродуманный перекресток в Риге, где авария может закончиться весьма трагично

Хозяин дома Янис рассказал программе Zebra, что за последние два года он пережил уже три случая, когда его имуществу "сносили" забор, и у всех трех аварий был одинаковый сценарий -

те, кто поворачивает с улицы Мартиня, не уступают дорогу тем, кто едет по улице Даугавгривас.

Недавно здесь снова произошла подобная авария - с улицы Мартиня выехал красный автомобиль марки BMW, не уступив дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю марки BMW. Чтобы избежать столкновения, водитель автомобиля, в котором могли быть и другие пассажиры, в том числе дети, врезался в ворота здания и электрический шкаф, который воспламенился.

"Я подъехал к этому перекрестку. В тот же момент, пока что не установленный водитель красного BMW выехал на перекресток со второстепенной дороги, не пропустив мою машину, и заблокировал мне путь", - рассказал водитель Артур Гурскис. Он ищет очевидцев происшествия.

Между тем хозяин дома добавляет, что перекресток опасен и для его жителей. Однажды его знакомый закрывал дверь, и именно в этот момент произошло столкновение - мужчине очень повезло, что ему удалось отпрыгнуть от машины, которая влетела во двор.

Перекресток улиц Даугавгривас и Мартиня в Риге ФОТО: maps.google.com

​Наблюдая за дорожным движением в этом месте, Zebra выявила две проблемы. Во-первых, те, кто остановился у знака СТОП на улице Мартиня, не видят приближающуюся слева машину, а во-вторых, те, кто поворачивает вправо, делают это слишком плавно и не видят, что происходит слева.

В то же время решения, которые могут сделать перекресток более безопасным, легко реализовать, к тому же они не требуют миллионов:

Во-первых, можно было бы немного перестроить перекресток, чтобы все машины, проезжающие по улице Мартиня, на перекрестке стояли перпендикулярно.

Во-вторых, ограждение участка, прилегающего к перекрестку, можно было бы сдвинуть немного дальше от проезжей части, чтобы оно не загораживало вид на улицу Даугавгривас.

По оценке ведущего Zebra Паула Тимротса, "отрезанный" участок земли можно было бы компенсировать другим участком лужайки прямо по соседству.

ФОТО: Кадр из передачи Zebra

Тимротс также добавляет, что этот перекресток - яркий пример плохой организации дорожного движения, потому что при движении по улице Даугавгривас нет никаких намеков на то, что впереди перекресток и кто-то "высунет нос" на этом прямом и однообразном участке.