В Кекавском крае водитель совершил наезд на пешехода. Он скончался
В субботу, 10 апреля, около 18 часов в Кекавском крае в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
В субботу, 10 апреля, около 18 часов в Кекавском крае в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
В Кекавском крае водитель на автомобиле Audi A4 совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Вчера, 10 апреля, в Латвии зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в авариях один человек погиб и еще семь получили травмы. Среди пострадавших - двое пешеходов и трое велосипедистов.
Полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Составлено 216 протоколов за превышение скорости и всего 523 протокола о нарушениях правил дорожного движения.