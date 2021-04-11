В Кекавском крае водитель совершил наезд на пешехода. Он скончался

В Кекавском крае водитель на автомобиле Audi A4 совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Вчера, 10 апреля, в Латвии зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в авариях один человек погиб и еще семь получили травмы. Среди пострадавших - двое пешеходов и трое велосипедистов.