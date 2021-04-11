Вс, 11.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

В Кекавском крае водитель совершил наезд на пешехода. Он скончался

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В субботу, 10 апреля, около 18 часов в Кекавском крае в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.

В Кекавском крае водитель на автомобиле Audi A4 совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Вчера, 10 апреля, в Латвии зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в авариях один человек погиб и еще семь получили травмы. Среди пострадавших -  двое пешеходов и трое велосипедистов.

Полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Составлено 216 протоколов за превышение скорости и всего 523 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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