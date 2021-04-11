Вс, 11.04.2021
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Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения

Онколог: от злокачественных опухолей умирает больше людей, чем от Covid-19. И станет еще хуже

Латвийский центр онкологии ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии от злокачественных новообразований умирает больше людей, чем от Covid-19, и это говорит о том, что данной области следует уделять больше внимания, а онкология должна стать общенациональным проектом, заявил главный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Янис Эглитис.

Как сообщили в Латвийской ассоциации онкологов, эта область стала приоритетной в здравоохранении во всем мире, так как количество онкологических пациентов продолжает расти.

Борьба с раком также является приоритетом Европейской комиссии, и в Латвии разрабатывается новый план улучшения медицинских услуг в области онкологии.

Как рассказал Эглитис, при Министерстве здравоохранения были организованы аналитические центры с участием представителей пациентских организаций, специалистов, профессиональных ассоциаций и представителей Минздрава. "Впервые каждый смог выразить свою боль, и, конечно же, потребности различались. (...) Определены проблемы, которые необходимо решить в срочном порядке, и те, на которые потребуется больше времени", - сообщил Эглитис.

По его словам, наиболее болезненный вопрос - это диагностика и ее доступность. "Существует зеленый коридор для подозрений на рак или первичного заболевания, но проблема заключается в пациентах, проходящих наблюдение после лечения, и пациентах с подозрением на рецидив заболевания, а им обследования менее доступны", - пояснил онколог. Также проблема состоит в доступности медикаментов.

Важнейшими приоритетами Эглитис назвал:

  • функционирующий онкологический регистр,
  • оборот цифровых данных в диагностике,
  • реально работающие программы скрининга,
  • доступность диагностики в наблюдении после лечения,
  • внедрение новых технологий, лекарств и обследований.

Эти приоритеты нужно учитывать, чтобы Латвия вышла на европейский уровень.

Онколог обратил внимание на то, что действующий онкологический регистр фактически не работает. "Регистр - это абсолютная необходимость. Без регистра мы никому не интересны. Мы не можем участвовать в исследованиях, потому что нет объективных данных о нашем населении", - пояснил Эглитис.

Ссылаясь на международные прогнозы, Эглитис заявил, что онкология в будущем станет еще более актуальной.

С учетом эпидемиологических прогнозов количество пациентов значительно увеличится до 2030 года, и основной причиной этого является старение населения.

"Нам нужно предвидеть, что онкологических пациентов будет более десяти тысяч каждый год. В настоящее время у нас зарегистрировано около 80 000 пациентов, в будущем их число может увеличиться. Им потребуются регулярные осмотры и лечение, если болезнь возвращается, прогрессирует. Я думаю, чтобы хоть как-то "расшевелить" онкологию, она должна стать общенациональным проектом", - убежден онколог.

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