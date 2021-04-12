Правда ли, что березовый сок полезен? Отвечает ученый
Есть ли основание думать, что березовый сок положительно влияет на здоровье? Отвечает программа "Известное в неизвестном" (Zināmais nezināmajā) Латвийского радио.
Есть ли основание думать, что березовый сок положительно влияет на здоровье? Отвечает программа "Известное в неизвестном" (Zināmais nezināmajā) Латвийского радио.
"Березовый сок - коктейль, поскольку в нем можно найти различные вещества", - отметила старший эксперт отдела оценки риска и эпидемиологии научного института BIOR Элина Циекуре.
"В нескольких местах, где мы берем березовый сок, мы сравнивали его с водой из колодца. Состав немного варьировался, некоторых элементов было больше, некоторых меньше, но ничем он особо не отличается", - рассказала эксперт о выводах исследования.
"Береза берет из почвы то, что ей нужно самой. Многие из этих элементов - те, что нужны также и человеку. Известно позитивное действие веществ, которые находятся в березовом соке. Люди березовый сок часто пьют в дополнении к ежедневному приему жидкости. Это хорошо, поскольку таким образом они получают больше жидкости", - заявила Циекуре.
"При питье березового сока, мы получаем из него также биологически активные вещества и витамины, которые могут благоприятно повлиять на наш организм", - продолжила эксперт.
В то же время она отметила, что чтобы узнать, приносит ли конкретный продукт пользу, нужно провести клинические исследования, а для березового сока такие не проводились.
Циекуре также отметила, что нет и исследований о возможном присутствии пестицидов в березовом соке.
Полезен ли и чем березовый сок выясняли журналисты передачи Латвийского телевидения "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens). Они изучили соки, встречающиеся в продаже на рынках и в магазинах. Образцы соков послали в лабораторию и пришли к выводу, что березовый сок может быть полезен для здоровья.