Правда ли, что березовый сок полезен? Отвечает ученый

"Березовый сок - коктейль, поскольку в нем можно найти различные вещества", - отметила старший эксперт отдела оценки риска и эпидемиологии научного института BIOR Элина Циекуре.

"В нескольких местах, где мы берем березовый сок, мы сравнивали его с водой из колодца. Состав немного варьировался, некоторых элементов было больше, некоторых меньше, но ничем он особо не отличается", - рассказала эксперт о выводах исследования. 1

"Береза берет из почвы то, что ей нужно самой. Многие из этих элементов - те, что нужны также и человеку. Известно позитивное действие веществ, которые находятся в березовом соке. Люди березовый сок часто пьют в дополнении к ежедневному приему жидкости. Это хорошо, поскольку таким образом они получают больше жидкости", - заявила Циекуре.

"При питье березового сока, мы получаем из него также биологически активные вещества и витамины, которые могут благоприятно повлиять на наш организм", - продолжила эксперт.

В то же время она отметила, что чтобы узнать, приносит ли конкретный продукт пользу, нужно провести клинические исследования, а для березового сока такие не проводились.

Циекуре также отметила, что нет и исследований о возможном присутствии пестицидов в березовом соке. 1