Пн, 12.04.2021
Сейчас отказов в выплате пособий за простой меньше 10%, и главной причиной является то, что в течение какого-то периода у налогоплательщика не было доходов. Иева Яунземе, глава СГД
Иева Яунземе, глава СГД

Правда ли, что березовый сок полезен? Отвечает ученый

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/alicja neumiler

Есть ли основание думать, что березовый сок положительно влияет на здоровье? Отвечает программа "Известное в неизвестном" (Zināmais nezināmajā) Латвийского радио. 

"Березовый сок - коктейль, поскольку в нем можно найти различные вещества", - отметила старший эксперт отдела оценки риска и эпидемиологии научного института BIOR Элина Циекуре.

"В нескольких местах, где мы берем березовый сок, мы сравнивали его с водой из колодца. Состав немного варьировался, некоторых элементов было больше, некоторых меньше, но ничем он особо не отличается", - рассказала эксперт о выводах исследования.

"Береза берет из почвы то, что ей нужно самой. Многие из этих элементов - те, что нужны также и человеку. Известно позитивное действие веществ, которые находятся в березовом соке. Люди березовый сок часто пьют в дополнении к ежедневному приему жидкости. Это хорошо, поскольку таким образом они получают больше жидкости", - заявила Циекуре. 

"При питье березового сока, мы получаем из него также биологически активные вещества и витамины, которые могут благоприятно повлиять на наш организм", - продолжила эксперт. 

В то же время она отметила, что чтобы узнать, приносит ли конкретный продукт пользу, нужно провести клинические исследования, а для березового сока такие не проводились.

Циекуре также отметила, что нет и исследований о возможном присутствии пестицидов в березовом соке.

Полезен ли и чем березовый сок выясняли журналисты передачи Латвийского телевидения "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens). Они изучили соки, встречающиеся в продаже на рынках и в магазинах. Образцы соков послали в лабораторию и пришли к выводу, что березовый сок может быть полезен для здоровья. 

НАВЕРХ
Back