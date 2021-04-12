Министр культуры рассказал, когда музеи и театры смогут возобновить работу

Он также сразу добавил, что все эти предложения все еще находятся в стадии проработки и оцениваются рабочей группой министерства, хотя министерство культуры также очень активно оценивает опыт других стран в организации мероприятий в обстоятельствах Covid-19.

"Мы оцениваем опыт других стран с пилотными проектами, тем самым предлагая образец и для Латвии, хотя за рубежом очень осторожно относятся к организации мероприятий в закрытых помещениях", - сказал министр.

Однако он признал, что можно было бы разрешить выступления со зрителями в конце этого сезона, хотя пока не известно, при каких условиях это может произойти.

"Я очень хорошо понимаю, что для артистов означают премьеры, поэтому министерство рассматривает возможность их просмотра неким кругом критиков, что позволит получить оценку проделанной работы", - добавил министр.