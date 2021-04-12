Новый эксперимент: летом в центре Риги у торговых точек появятся деревянные парклеты

Он отметил, что это будет новый для Риги эксперимент - продолжение экспериментов с пешеходными улицами. "В этом году мы попробуем кое-что еще - так называемые деревянные парклеты", - сказал Стакис, пояснив, что они будут продолжением тротуара с деревянными конструкциями. Такой эксперимент планируется провести на территории и по направлению от Старой Риги к Видземскому рынку и от Новой церкви Гертруды обратно к Старой Риге. Парклеты будут размещены на нескольких улицах, чтобы избежать нежелательного скопления людей в одном месте.