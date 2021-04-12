Пн, 12.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Новый эксперимент: летом в центре Риги у торговых точек появятся деревянные парклеты

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Этим летом в центре Риги планируется экспериментировать с размещением так называемых деревянных парклетов возле торговых точек, а это значит, что предпринимателям разрешат установить на улице у магазинов небольшие зоны отдыха, например, столы и стулья, где люди смогут отдохнуть, сказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис (PP) в передаче 900 sekundes на TV3.

 

Он отметил, что это будет новый для Риги эксперимент - продолжение экспериментов с пешеходными улицами. "В этом году мы попробуем кое-что еще - так называемые деревянные парклеты", - сказал Стакис, пояснив, что они будут продолжением тротуара с деревянными конструкциями. Такой эксперимент планируется провести на территории и по направлению от Старой Риги к Видземскому рынку и от Новой церкви Гертруды обратно к Старой Риге. Парклеты будут размещены на нескольких улицах, чтобы избежать нежелательного скопления людей в одном месте.

"Это означает, что можно просто поставить цветы или стол перед своим магазином, чтобы люди могли сесть, а также это означает, что проезжая часть будет сокращена - нам, вероятно, придется сократить количество парковочных мест,"

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признал Стакис.

Он пообещал, что это будет интересный эксперимент, который особенно подходит для текущей эпидемиологической ситуации. Мэр Риги добавил, что такой принцип был очень успешно опробован и в других европейских городах.

Как сообщалось ранее, Рижская дума экспериментировала с превращением улиц и нескольких кварталов в пешеходные. Летом прошлого года улицу Тербатас временно сделали пешеходной. Осенью был начат очередной эксперимент - на улице Александра Чака была построена временная велосипедная дорожка, что уменьшило поток автомобилей на этой улице.

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