Новый эксперимент: летом в центре Риги у торговых точек появятся деревянные парклеты

Он отметил, что это будет новый для Риги эксперимент - продолжение экспериментов с пешеходными улицами. "В этом году мы попробуем кое-что еще - так называемые деревянные парклеты", - сказал Стакис, пояснив, что они будут продолжением тротуара с деревянными конструкциями. Такой эксперимент планируется провести на территории и по направлению от Старой Риги к Видземскому рынку и от Новой церкви Гертруды обратно к Старой Риге. Парклеты будут размещены на нескольких улицах, чтобы избежать нежелательного скопления людей в одном месте.
"Это означает, что можно просто поставить цветы или стол перед своим магазином, чтобы люди могли сесть, а также это означает, что проезжая часть будет сокращена - нам, вероятно, придется сократить количество парковочных мест,"
Он пообещал, что это будет интересный эксперимент, который особенно подходит для текущей эпидемиологической ситуации. Мэр Риги добавил, что такой принцип был очень успешно опробован и в других европейских городах.
Как сообщалось ранее, Рижская дума экспериментировала с превращением улиц и нескольких кварталов в пешеходные. Летом прошлого года улицу Тербатас временно сделали пешеходной. Осенью был начат очередной эксперимент - на улице Александра Чака была построена временная велосипедная дорожка, что уменьшило поток автомобилей на этой улице.