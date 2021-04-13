NEPLP требует обратно деньги у критиков президента, а у исследователей его интимной жизни - нет

Глава NEPLP Аболиньш согласился отвечать на вопросы Re:Baltica только письменно, поскольку журналисты исказили то, что он сказал. "После просмотра передачи, выслушав как рецензента, так и средства массовой информации, а также обсудив ситуацию с другими членами совета, я не был уверен, что финансирование будет требоваться назад. Оценка рецензента - это только один этап в цепочке принятия решений, и решение принимает совет, а не рецензент", - так он объяснил, почему проголосовал за отказ взыскать деньги.
Рецензент не сомневался, что передача не соответствовала своим обещаниям. "Было бы интересно услышать, где именно они [NEPLP] увидели элементы журналистских расследований", - говорит Дрейере.
Следует отметить, что руководитель Re:TV Элина Леймане "в целом согласна" с оценкой рецензента и подчеркивает, что аргументы будут учтены при разработке будущего контента.
С другой стороны, глава ответственной комиссии Сейма Артус Кайминьш (избранный от KPV LV) не комментирует содержание, но подчеркивает: "СМИ надо поддерживать, но бросить 25 тысяч на "обучение"? Наверное, пусть тренируются за свои деньги".
Только "Интервью в темноте" рецензент находит полностью несовместимым с общественным порядком. Что касается двух других передач, отмеченных NEPLP, то рецензенты указали на частичные недостатки в конкретных эпизодах. Тем не менее NEPLP запросил возврат только от радиопродукта SIA Baltkom "Вечерний интерактив" и AS TV Latvija, или TV24 Uz līnijas.
С радио Baltkom взыскали 465,24 евро за две серии. Из протокола следует, что "это было сделано потому, что в программах "Вечерний интерактив" были темы о президенте Латвии Эгиле Левитсе и проживающих в Латвии негражданах, поддерживающих Путина. Я думаю, что это следует рассматривать как угрожающий контент". так аргументировал член совета Патрик Грива. Аболиньш добавил, что в программах "обнаружили антигосударственный контент".
Из рецензии Освалда Зебриса (полный текст здесь) понятно, что одну из программ, посвященных Левитсу, ведущие начали с цитаты из книги Лато Лапсы "Ложное слово", а звонившие в студию слушатели жестко оценивали работу президента. "Ведущие программы выражают мнение, что Левитс действует скорее в сторону разногласия, чем в сторону интеграции", - пишет Зебрис.
Во втором эпизоде, за который были взысканы деньги, обсуждался референдум по поправкам к Конституции России. "Создание такой программы в рамках государственных закупок было бы оправданно, если бы также были разработаны программы про изменения в законодательстве других стран, тесно связанных с Латвией. Кроме того, обсуждение такой темы должно объяснить контекст, в котором произошли законодательные изменения, и последствия, которые такие процессы могут иметь в будущем. Этого нет в программе", - говорится в обзоре.
Аболиньш не смог указать Re:Baltica, что именно в этих программах является антигосударственным, как он указал на заседании. У главы совета во время просмотра "создалось впечатление, и этому мнению я до сих пор лоялен". Грива же не смог прокомментировать, потому что находится в отпуске.