Вт, 13.04.2021
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NEPLP требует обратно деньги у критиков президента, а у исследователей его интимной жизни - нет

ФОТО: Re:baltica

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оказал непонятную услугу передаче с вульгарными интервью, которую рецензент посчитал неподходящей для запросов общественности, решив не требовать обратно потраченных на нее государственных денег. Две другие передачи должны выплатить часть денег: одна - за "антигосударственность", критику Левитса и разговоры с негражданами, которые поддерживают Путина, а другая - за рекламу Бурова в программе, финансируемой государством.

Год назад в ответ на призыв индустрии "не дать СМИ умереть" правительство выделило два миллиона евро на их выживание в период Covid-19. Когда Re:Baltica исследовала получателей финансорования, выяснилось, что в качественную журналистику внезапно переквалифицировались как кремлевские пропагандисты (которым позже решили не давать денег), так и вульгарные развлечения и простая болтовня. Эти деньги были распределены на конкурсной основе Фондом интеграции общества (SIF) и NEPLP, контролирующим электронные СМИ.

24 718 евро было получено от государства за "Интервью в темноте" Валмиерского телевидения, которое транслировалось на бесплатном канале Re:TV. Создатели пообещали, что "передача будет предлагать беспрецедентный контент - откровенные интервью, основанные на серьезных журналистских расследованиях". С первых эпизодов было ясно - журналистских расследований не будет. Вместо этого зрителям предлагалось, например, узнать, с какими политиками хотела бы поцеловаться певица Саманта Тина, когда президент Эгил Левитс потерял свою невинность и курит ли марихуану тогдашний министр здравоохранения Илзе Винькеле (A/P).

Год назад глава NEPLP Ивар Аболиньш указал Re:Baltica, что еще рано судить о созданном контенте - каждая передача, получившая государственные деньги, будет оцениваться впоследствии. Оценка закончилась в конце прошлого года. Когда Re:Baltica запросила протокол собрания, сначала его отказались выдавать, но позже он был выдан по повторному запросу (доступен здесь).

За плохой продукт нельзя наказывать

Рецензент Вита Дрейере в своей оценке "Интервью в темноте" пишет, что "в рамках проекта не создавался контент, который подходит для общества. По мнению NEPLP, этого было недостаточно. Вместо того чтобы вернуть средства, использованные не по назначению, совет направил авторам передачи информационное письмо.

В беседе с Re:Baltica члены совета отметили, что ранее дискуссии не было. Например, Янис Эглитис, член NEPLP, ранее отправлял своим коллегам сообщение, в котором подчеркивал, что "Интервью в темноте" не соответствует концепции в целом, поскольку в нем не заметен упомянутый в приложении "качественный исследовательский контент". (...) Я считаю, что совет был введен в заблуждение этим заявлением и результат не соответствует обещанному. Поэтому предлагаю взыскать  деньги от передачи, которая не соответствует концепции, за эпизод с интервью Элиты Патмалниеце. Это будет как предупреждение, что в будущем так делать не следует". Предложение о взыскании денег только за одну серию Эглитис оправдывает тем, что было бы несоразмерно в кризис требовать вернуть все деньги, но такой шаг был бы по крайней мере предупреждением.

Член совета Иева Калдерауска заявила Re:Baltica, что ситуация неоднозначная, и пояснила, что деньги на проект "Интервью в темноте" не потребовали назад, поскольку его содержание соответствует другому конкурсу NEPLP о развлечениях, о котором было объявлено позже. Калдерауска признала, что это могла быть ошибка - телевидение подало заявку на этот конкурс, потому что NEPLP не предоставил четкого графика, будут ли и когда будут другие конкрусы, которым передача могла соответствовать больше. Она соглашается с тем, что "на классические журналистские расследования [передача] не походит", но "возможно, идея заключалась в изучении человеческих реакций и человеческой природы, а не того, что этот человек сделал или не сделал - может быть, есть другая цель исследования". Она также указала, что, если бы передача была плохой, президент на нее не пошел бы.

Глава NEPLP Аболиньш согласился отвечать на вопросы Re:Baltica только письменно, поскольку журналисты исказили то, что он сказал. "После просмотра передачи, выслушав как рецензента, так и средства массовой информации, а также обсудив ситуацию с другими членами совета, я не был уверен, что финансирование будет требоваться назад. Оценка рецензента - это только один этап в цепочке принятия решений, и решение принимает совет, а не рецензент", - так он объяснил, почему проголосовал за отказ взыскать деньги.

Рецензент не сомневался, что передача не соответствовала своим обещаниям. "Было бы интересно услышать, где именно они [NEPLP] увидели элементы журналистских расследований", - говорит Дрейере.

Следует отметить, что руководитель Re:TV Элина Леймане "в целом согласна" с оценкой рецензента и подчеркивает, что аргументы будут учтены при разработке будущего контента.

С другой стороны, глава ответственной комиссии Сейма Артус Кайминьш (избранный от KPV LV) не комментирует содержание, но подчеркивает: "СМИ надо поддерживать, но бросить 25 тысяч на "обучение"? Наверное, пусть тренируются за свои деньги".

Жестче, чем другие

Только "Интервью в темноте" рецензент находит полностью несовместимым с общественным порядком. Что касается двух других передач, отмеченных NEPLP, то рецензенты указали на частичные недостатки в конкретных эпизодах. Тем не менее NEPLP запросил возврат только от радиопродукта SIA Baltkom "Вечерний интерактив" и AS TV Latvija, или TV24 Uz līnijas.

С радио Baltkom взыскали 465,24 евро за две серии. Из протокола следует, что "это было сделано потому, что в программах "Вечерний интерактив" были темы о президенте Латвии Эгиле Левитсе и проживающих в Латвии негражданах, поддерживающих Путина. Я думаю, что это следует рассматривать как угрожающий контент". так аргументировал член совета Патрик Грива. Аболиньш добавил, что в программах "обнаружили антигосударственный контент".

Из рецензии Освалда Зебриса (полный текст здесь) понятно, что одну из программ, посвященных Левитсу, ведущие начали с цитаты из книги Лато Лапсы "Ложное слово", а звонившие в студию слушатели жестко оценивали работу президента. "Ведущие программы выражают мнение, что Левитс действует скорее в сторону разногласия, чем в сторону интеграции", - пишет Зебрис.

Во втором эпизоде, за который были взысканы деньги, обсуждался референдум по поправкам к Конституции России. "Создание такой программы в рамках государственных закупок было бы оправданно, если бы также были разработаны программы про изменения в законодательстве других стран, тесно связанных с Латвией. Кроме того, обсуждение такой темы должно объяснить контекст, в котором произошли законодательные изменения, и последствия, которые такие процессы могут иметь в будущем. Этого нет в программе", - говорится в обзоре.

Аболиньш не смог указать Re:Baltica, что именно в этих программах является антигосударственным, как он указал на заседании. У главы совета во время просмотра "создалось впечатление, и этому мнению я до сих пор лоялен". Грива же не смог прокомментировать, потому что находится в отпуске.

Единственным, кто проголосовал против взыскания денег с радио Baltkom, был Эглитис. Он указывает, что сделал это, потому что его предложение не продлевать затраты на "Интервью в темноте" не было принято во внимание. По его словам, это нарушение "несравнимо меньше, чем в "Интервью в темноте". Это далеко не идеально и можно обсудить выбор темы, но ничего антиправительственного он в этом не услышал.

Олег Пека, программный директор Mix Media Group (радиоплатформа Baltkom), обещал прислать свой комментарий по ситуации, но не сделал этого до тех пор, пока не было опубликовано несколько статей, даже после нескольких напоминаний.

TV24, в свою очередь, должен вернуть 3015,65 евро за два выпуска Uz līnijas, потому что вопреки обещанным новостям о Covid-19, их посетил тогдашний кандидат в мэры Олег Буров, который обсуждал временную администрацию города, дизайн мусорников, строительство концертного зала и выборы. В беседе с Re:Baltica директор TV24 Клавс Калниньш заявил, что не согласен с решением совета. "Если я правильно помню, одним из гостей был бывший мэр Риги Буров, которого вызвали по этой теме, потому что он все еще был у власти в Рижской думе в начале пандемии, и все шоу было построено вокруг ковидной темы".

Однако следует отметить, что Re:Baltica просмотрела конкретные эпизоды, и единственный раз, когда Covid-19 был в них упомянут - это вопрос зрителя о том, нельзя ли использовать этот кризис для улучшения велосипедной инфраструктуры.

"На мой взгляд, есть несогласованность в решениях совета относительно оцениваемого проекта. Действительно, разрушительный обзор, доказывающий, почему "Интервью в темноте" не соответствует целям государственных закупок, правилам конкурса, которые, я напомню, требуют создания информативно-аналитического и исследовательского контента. Предложение же, в котором авторы передачи активно обещали, что "Интервью в темноте" будет исследовательской программой, что, очевидно, не являлось правдой, осталось без штрафных санкций, когда в других случаях, в которых критика проекта была гораздо мягче, применялся суровый штраф", - говорит член NEPLP Эглитис.

Кайминьш также согласен с тем, что "избирательность неприемлема и для всех должен быть один закон и одна правда". Глава комиссии пообещал обсудить ситуацию с другими депутатами и задать вопросы NEPLP, потому что после таких ситуаций ему сложно идти и обоснованно требовать от государства выделения средств для СМИ.

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