NEPLP требует обратно деньги у критиков президента, а у исследователей его интимной жизни - нет

Год назад в ответ на призыв индустрии "не дать СМИ умереть" правительство выделило два миллиона евро на их выживание в период Covid-19. Когда Re:Baltica исследовала получателей финансорования, выяснилось, что в качественную журналистику внезапно переквалифицировались как кремлевские пропагандисты (которым позже решили не давать денег), так и вульгарные развлечения и простая болтовня. Эти деньги были распределены на конкурсной основе Фондом интеграции общества (SIF) и NEPLP, контролирующим электронные СМИ.

24 718 евро было получено от государства за "Интервью в темноте" Валмиерского телевидения, которое транслировалось на бесплатном канале Re:TV. Создатели пообещали, что "передача будет предлагать беспрецедентный контент - откровенные интервью, основанные на серьезных журналистских расследованиях". С первых эпизодов было ясно - журналистских расследований не будет. Вместо этого зрителям предлагалось, например, узнать, с какими политиками хотела бы поцеловаться певица Саманта Тина, когда президент Эгил Левитс потерял свою невинность и курит ли марихуану тогдашний министр здравоохранения Илзе Винькеле (A/P).

Год назад глава NEPLP Ивар Аболиньш указал Re:Baltica, что еще рано судить о созданном контенте - каждая передача, получившая государственные деньги, будет оцениваться впоследствии. Оценка закончилась в конце прошлого года. Когда Re:Baltica запросила протокол собрания, сначала его отказались выдавать, но позже он был выдан по повторному запросу (доступен здесь).

За плохой продукт нельзя наказывать

Рецензент Вита Дрейере в своей оценке "Интервью в темноте" пишет, что "в рамках проекта не создавался контент, который подходит для общества. По мнению NEPLP, этого было недостаточно. Вместо того чтобы вернуть средства, использованные не по назначению, совет направил авторам передачи информационное письмо.

В беседе с Re:Baltica члены совета отметили, что ранее дискуссии не было. Например, Янис Эглитис, член NEPLP, ранее отправлял своим коллегам сообщение, в котором подчеркивал, что "Интервью в темноте" не соответствует концепции в целом, поскольку в нем не заметен упомянутый в приложении "качественный исследовательский контент". (...) Я считаю, что совет был введен в заблуждение этим заявлением и результат не соответствует обещанному. Поэтому предлагаю взыскать деньги от передачи, которая не соответствует концепции, за эпизод с интервью Элиты Патмалниеце. Это будет как предупреждение, что в будущем так делать не следует". Предложение о взыскании денег только за одну серию Эглитис оправдывает тем, что было бы несоразмерно в кризис требовать вернуть все деньги, но такой шаг был бы по крайней мере предупреждением.