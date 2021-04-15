Коронавирус у детей, как правило, протекает в легкой форме, у большинства даже не возникает симптомов. Но в редких случаях у детей развивается опасное для жизни заболевание - мультисистемный воспалительный синдром. Этот диагноз был поставлен и проживающей в Таллинне девятилетней Алисе, пишет Rus.Postimees

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Семья переболела коронавирусом еще в феврале. У Алисы нет хронических заболеваний, коронавирус она перенесла легко. Как вдруг...

"Каждый час добавлялись новые симптомы. Если сначала у нее просто была высокая температура, слегка болел живот и анализы показывали высокий СРБ (С-реактивный белок. - Прим. ред.), потом ей стало трудно дышать, тяжело есть и пить, - перечисляет мать. - Она хотела есть, но не могла, поскольку ее тошнило". 

"Мы все были уверены, что дети очень легко болеют, что если ребенок заболел, максимум он будет переносчиком, поэтому подобные последствия для меня были абсолютным шоком. Тем более когда сам коронавирус ребенок перенес так легко", - рассказывает мать.