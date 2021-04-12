Две основные задачи: что обсудил совет по образованию нацменьшинств?

Эти и другие актуальные вопросы обсуждались на первом в этом году заседании консультационного совета IZM по вопросам образования нацменьшинств.

Министр образования и науки Илга Шуплинска призвала воспринимать онлайн-уроки как неотъемлемую часть очного обучения, которая в будущем не должна ассоциироваться с работой в чрезвычайных обстоятельствах, а стать еще одной из форм обучения.

IZM отмечает, что включение элементов дистанционного обучения в повседневное очное обучение увеличивает ответственность учащихся, развивает навыки самостоятельного обучения, цифровую грамотность, критическое мышление, а также навыки, необходимые для решения проблемных ситуаций. Исследователи также пришли к выводу, что элементы дистанционного обучения улучшают способность детей адаптироваться к работе в различных ситуациях, тем самым уменьшая стресс и замешательство во время возможных кризисов в дальнейшем.

Проект постановления Кабинета министров предусматривает максимальный процент учебных часов, которые могут быть реализованы в дистанционном формате в течение года, а также в рамках одного учебного предмета, курса или модуля. Например, в общем образовании организация дистанционных занятий возможна примерно до одного дня в месяц для 2-3-х классов, до двух дней в месяц для 4-6-х классов, до трех дней в месяц для 7-9-х классов, до четырех дней в месяц на этапе средней школы.