Навальный переведен из медсанчасти. Ему угрожают принудительным кормлением
Алексей Навальный, объявивший голодовку в исправительной колонии (ИК) № 2 российского города Покрова, переведен из медицинской части обратно в отряд, сообщает "Медуза".
Алексей Навальный, объявивший голодовку в исправительной колонии (ИК) № 2 российского города Покрова, переведен из медицинской части обратно в отряд, сообщает "Медуза".
"Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают", - написано в Twitter-аккаунте политика.
После своего прибытия в ИК Навальный стал весить на 15 килограммов меньше, сейчас его вес - 77 килограммов.
Текущее о голодовке Навального: его вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106.— Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021
Напомним, Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта, его требование - допустить к нему приглашенного врача. Политик уже на протяжении нескольких недель жалуется на боль в ноге и спине. Во ФСИН продолжают повторять, что оказывают всю необходимую Навальному медицинскую помощь.
Неделю назад, 5 апреля Навальный сообщил, что у него кашель и температура. Из его слов следовало, что три человека из его отряда были госпитализированы с туберкулезом. Тогда же во ФСИН сообщили, что политика переводят в медсанчасть из-за симптомов респираторного заболевания. Тест Навального на коронавирус показал отрицательный результат.