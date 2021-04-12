Навальный переведен из медсанчасти. Ему угрожают принудительным кормлением

"Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают", - написано в Twitter-аккаунте политика.

После своего прибытия в ИК Навальный стал весить на 15 килограммов меньше, сейчас его вес - 77 килограммов.

Текущее о голодовке Навального: его вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106. — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021

Напомним, Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта, его требование - допустить к нему приглашенного врача. Политик уже на протяжении нескольких недель жалуется на боль в ноге и спине. Во ФСИН продолжают повторять, что оказывают всю необходимую Навальному медицинскую помощь.