Пн, 12.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Пресс-служба Зеленского: Россия стянула к границе Украины 40 тысяч военных, еще столько же - в Крыму

Сторонник ДНР. ФОТО: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия стянула к восточной границе Украины 40 тысяч своих военнослужащих, пишет "Медуза".

Как сообщает Киев, еще столько же военных находится в Крыму.

Мендель также указала, что Зеленский уже направлял президенту России Владимиру Путину запрос на переговоры, однако до сих пор не получил ответ. 

"Мы очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

В марте этого года стало известно о передислокации войск РФ к границам Украины. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, а военных перемещает по собственной территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В последние дни стороны конфликта в Донбассе сообщают о регулярных нарушениях режима прекращения огня.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала концентрацию войск России на границе с Украиной максимальной с 2014-2015 годов - тогда в Донбассе велись активные боевые действия.

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