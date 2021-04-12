Пресс-служба Зеленского: Россия стянула к границе Украины 40 тысяч военных, еще столько же - в Крыму

Как сообщает Киев, еще столько же военных находится в Крыму.

Мендель также указала, что Зеленский уже направлял президенту России Владимиру Путину запрос на переговоры, однако до сих пор не получил ответ.

"Мы очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

В марте этого года стало известно о передислокации войск РФ к границам Украины. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, а военных перемещает по собственной территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В последние дни стороны конфликта в Донбассе сообщают о регулярных нарушениях режима прекращения огня.