Сегодня местами в Латвии температура повысилась до +19! Кому так повезло?
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня температура воздуха в Латгале достигла +19 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня температура воздуха в Латгале достигла +19 градусов.
Теплее всего сегодня в 17 часов было в Даугавпилсе, где температура воздуха составила +19 градусов.
Температура воздуха в Зиланах, Гулбене и Скривери превысила отметку +18 градусов.
В других местах на востоке и в центральной части Латвии также было очень тепло, а в Курземе на несколько градусов холоднее, +14..+15 градусов.
Во вторник в Латвии ожидается похолодание.