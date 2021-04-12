Пн, 12.04.2021
Опасаюсь, сможет ли музей оплатить все расходы за переезд и арендную плату, так как у музея таких средств нет. Если не удастся оплатить, то придется музей закрыть Виктор Талпа, владелец Рижского музея авиации
Виктор Талпа, владелец Рижского музея авиации

Сегодня местами в Латвии температура повысилась до +19! Кому так повезло?

Весна. Сельская дорога ФОТО: Zane Bitere/LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня температура воздуха в Латгале достигла +19 градусов.

Теплее всего сегодня в 17 часов было в Даугавпилсе, где температура воздуха составила +19 градусов.

Температура воздуха в Зиланах, Гулбене и Скривери превысила отметку +18 градусов.

В других местах на востоке и в центральной части Латвии также было очень тепло, а в Курземе на несколько градусов холоднее, +14..+15 градусов.

Во вторник в Латвии ожидается похолодание.

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